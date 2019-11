Patrimonio Nacional autoritza l'exhumació del Valle de los Caídos del capelladí Joan Colom

Tal com es va fer públic fa uns dies, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acaba d'aprovar dur a terme 31 exhumacions de víctimes enterrades a la basílica del Valle de los Caídos que tenen en marxa sol·licituds d'exhumació per part dels seus familiars. Entre aquestes sol·licituds aprovades i contemplades hi ha la del capelladí Joan Pinyol, que fa 11 anys que lluita per treure el pare de la seva mare del mausoleu franquista.

L'acord del Consejo es va prendre el passat 1 d'octubre, molt abans que s'exhumés Franco d'aquella basílica, però no va ser comunicat a les famílies afectades fins la setmana passada. El capelladí Joan Pinyol va ser convocat a una reunió a Madrid en la qual els responsables de Patrimonio Nacional van confirmar als familiars que a partir d'aquest Nadal s'iniciaran els tràmits per a la inhumació, identificació i entrega a les famílies dels cossos reclamats. També els van detallar els cinc passos que se seguiran a partir d'ara. En primer lloc s'elaborarà i es licitarà el projecte d'obres per a l'accés a les diferents criptes.

En segon lloc es duran a terme aquestes obres, primer a les criptes situades a la capella del Santo Sepulcro (a la dreta de l'altar major), després a les de la capella del Santísimo (a l'esquerra de l'altar) i finalment a les criptes corresponents a les sis capelles laterals de la nau central, en una de les quals, la del Pilar, es troba l'avi de Joan Pinyol, després que fos traslladat el 1990 de la capella del Santísimo juntament amb els 501 traslladats des de Lleida. El tercer pas consistirà en una inspecció i avaluació de l'estat en què es troben els cossos per part d'un equip de forenses. En quart lloc es resoldran cas per cas les sol·licituds d'exhumació a través del contrast amb les proves d'ADN aportades per les famílies i per últim es duran a terme les 31 exhumacions i l'entrega dels cossos als familiars. Tot plegat s'ha acordat a partir de l'informe favorable que l'Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja va entregar el 19 de setembre, després d'inspeccionar cadascuna de les criptes i que determina la viabilitat d'accedir-hi per dur a terme els treballs que ara s'han acordat.

Després de tants anys de lluita, per a Joan Pinyol l'acord de Patrimonio Nacional afegeix noves esperances a la determinació que el capelladí va prendre el maig de 2008 quan va saber que el seu avi havia estat traslladat al mausoleu franquista sense cap notificació a la família. I ho considera, més que mai, una qüestió de dignitat que cal reparar d'una vegada. Juntament amb el seu, l'acord de Patrimonio contempla, entre altres, els casos de 5 víctimes procedents d'Àvila, 8 de Calatayud, 1 d'Astúries, 7 del País Basc i 1 del país Valencià, de manera que el cos de Joan Colom, ara com ara, és l'únic que es reclama des de Catalunya, respecte dels vora 7000 cossos de catalans i catalanes que es van traslladar al Valle de los Caídos. Mentrestant Joan Pinyol es mostra expectant davant dels fets que tindran lloc aviat i continua donant a conèixer arreu del territori el llibre "Avi, et trauré d'aquí!" (Saldonar edicions, 2019) que recull la seva lluita i que dilluns va presentar per 31a vegada a Bellpuig i aquest divendres donarà a conèixer per 32a vegada a Balaguer.