El Premi Bages de Cultura recau en la dissenyadora Míriam Ponsa

El món de la moda treu el cap per primer cop en la llarga trajectòria del Premi Bages de Cultura, que divendres de la setmana vinent es lliurarà a la dissenyadora Míriam Ponsa (Manresa, 1973). El guardó que concedeix Òmnium Bages-Moianès reconeix la implicació social de l'activitat que porta a terme la creadora homenatjada, que ahir va declarar en conversa amb aquest diari que «la moda no és només una qüestió d'estètica».

L'acte de lliurament tindrà lloc el divendres 29 de novembre, a partir de les 19.30 h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. Ponsa rebrà una obra de l'artista Josep Barés i, abans del seu parlament, els presents escoltaran la glosa que pronunciarà Míriam Santamaria, geògrafa, meteoròloga i, des del mes de febrer passat, coordinadora de projectes en matèria de comunicació de la Direcció General de Comunicació, del departament de Presidència de la Generalitat. El cor Lupulus Ensemble posarà el punt final a la vetllada.

«Quan em van contactar, i em van dir que volien parlar amb mi sobre el tema del premi Bages de Cultura, pensava que era per formar part del jurat», reconeix Ponsa, que no s'esperava gens ni mica ser candidata al guardó. «Va ser tota una sorpresa, però em fa molta il·lusió. Nosaltres fem de forma natural una feina d'inclusió, de denúncia de les injustícies, tenim un vessant social ... i després que em comuniquessin la concessió del premi em vaig parar a pensar que potser sí que fem cultura».

Míriam Ponsa va recordar que «hem dedicat col·leccions a les trementinaires, als raiers, al món dels oficis, a altres cultures... sí, el premi té molt sentit. Estic contenta que la moda pugui ser un altaveu i no només un fet estètic. I estaria bé que els altres dissenyadors també s'apuntessin al carro, tot plegat aniria millor».

«M'entristeix pensar que la moda només sigui una cosa estètica, trobo que això la fa avorrida, hi ha d'haver alguna cosa al darrere», admet la manresana: «En la moda, aquest sentit sembla que s'ha perdut. A més d'aquest element estètic, la moda ha de ser un altaveu per intentar ajudar les persones, per donar un missatge». Al seu parer, «quan es deshumanitza tot, es perd el valor i l'ànima. I hem vist com això ha passat en la moda. Nosaltres treballem per donar a la moda aquest valor».

Míriam Ponsa es va diplomar en disseny de moda per la Universitat de Southampton (Anglater-ra) i es va especialitzar en disseny i tècniques de punt a Igualada. La dissenyadora té el seu taller al car-rer del Bruc de la capital bagenca, en el mateix espai on la seva rebesàvia, el 1886, va obrir una fàbrica de producció de vetes per a espardenyes. La reforma del recinte realitzada l'any 2000 va ser el punt de partida d'una trajectòria que ha merescut elogis i premis, com el de la millor col·lecció de la passarel·la 080 primavera-estiu 2015, atorgat per la Generalitat al projecte «Dones mula».

D'altra banda, en el 080 Barcelona Fashion de l'any passat, Ponsa va presentar la col·lecció «I have a dream» tintada en groc, blanc i negre i amb referències al dèficit de llibertat d'expressió. Una demostració de compromís des del món de la moda per denunciar les injustícies comeses contra l'independentisme català. Tant per la seva dimensió creativa com per la mirada social del seu treball, Òmnium li lliurarà divendres de la setmana vinent un guardó amb 37 anys d'història.