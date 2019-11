Darreres entrades a la venda per als concerts de comiat d'Autoput

Autoput, la banda de rock de la Catalunya Central, tindrà centralitzada fins dijous al vespre a l'Espai Rubiralta de Manresa la venda d'entrades per als seus concerts de comiat, que tindran lloc divendres (23.30 h) i dissabte (22.30 h) a la sala El Sielu. Costen 12 euros. Autoput va organitzar un primer concert de comiat pel divendres, que va exhaurir les entrades en pocs dies. Ara en queden poques per al segon concert, que es farà dissabte.

La banda, formada per David Sais (veu principal), Isidoro Martínez (bateria i veus), Xavi Centellas (teclats i veus), Enric Pujolà (baix i veus) i Jordi Martínez (guitarra), ha destacat al llarg dels seus 13 anys de trajectòria per atrevir-se a fer temes rockers com el Bohemian Rhapsody de Queen. Autoput es va encarregar durant tres anys del ball del correfoc de Manresa, el 2015 va gravar Rock you, un disc de temes propis; i va omplir el teatre Kursaal amb Amb vistes al Léman, espectacle d'homenatge a Freddie Mercury.