L'Aurora acull dos espectacles del festival El Més Petit de Tots

Aquest cap de setmana Igualada es converteix, per desè any consecutiu, en un dels escenaris d'El Més Petit de Tots, el festival d'arts escèniques per als més petits (0-5 anys) més gran d'Europa, que arriba a la seva quinzena edició. El festival, que va arrencar el 9 de novembre i que s'allargarà fins al dia 24, proposa un ampli programa d'espectacles que es representaran en 25 espais escènics de 12 ciutats dels Països Catalans. Al Teatre de l'Aurora es podran veure dues propostes recomanades per a infants de 0 a 5 anys: L'Odissea, de Latung La La de l'igualadí David Ymbernon; i Musicals per als més menuts, de la Companyia pels més menuts.

L'Odissea de Latung La La és un espectacle amb una gran càrrega de poesia visual a càrrec d'un artista polifacètic, David Ymbernon, posseït pel color taronja. Tot el seu món, la seva vida, gira al voltant d'aquest color. Musicals per als més menuts és un concert per a nadons, un viatge en l'imaginari del món dels musicals on els menuts, la família i els músics compartiran experiències sensorials.

Les representacions de L'Odissea de Latung La La es faran dissabte, a les 12 i a les 17.30 h, i Musicals per als més menuts, diumenge, també a les 12 i a les 17.30 h. Les entrades, a 8 euros (adults) i 6 euros (nens) es poden adquirir per Internet i a la taquilla de l'Aurora, una hora abans de cada funció.

Una iniciativa del 2005

El festival El Més Petit de Tots va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala Miguel Hernández (Sabadell) amb una clara vocació internacional i d'expansió al territori. En aquest sentit, uns anys més tard, s'hi va sumar el Teatre de l'Aurora i, més endavant, s'hi van afegir el Mercat de les Flors (Barcelona), el Teatre Municipal (Benicàssim), el Teatre Principal (Olot), el Teatre de l'Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium de Viladecans i el SAT! de Barcelona. Enguany s'hi ha sumat el Teatre Municipal (Montcada i Reixac) i el Teatre Principal (Palma de Mallorca).