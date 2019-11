Blanca Llum Vidal parla a la Papasseit del dietari «El dolor» de Marguerite Duras

La llibrera Papasseit (c/ Barcelona, 25), acull avui (19.30 h) la presentació de la traducció al català d' El dolor, dietari de la francòfona Marguerite Duras, traduït al català per Arnau Pons i Blanca Llum Vidal i editat a LaBreu Edicions. L'acte serà una tertúlia entre la poeta i traductora Blanca Llum Vidal i l'editora, Ester Andorrà. El dolor (1985) és el resultat de passar a net el diari que Marguerite Duras va escriure mentre esperava al seu marit, deportat a Dachau. És també la descripció magistral d'un deliri, d'un amor no exclusiu i dels entrellats del Partit Comunista, una radiografia vital i quotidiana narrada amb un estil breu, concís, poètic i reiteratiu.