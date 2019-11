Campanya de micromecenatge per adquirir el tapís 'Font de la vida'

Els Amics del Museu Nacional d'Art de Catalunya han obert una campanya de micromecenatge per adquirir l'obra Font de la vida, d'Aurèlia Muñoz. La peça, que té un valor de compra de 15.000 euros, està exposada temporalment en l'exposició Nuar l'espai. Donació Aurèlia Muñoz, a les sales d'art contemporani de l'equipament ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, fins l'abril de l'any vinent.

Aurèlia Muñoz (Barcelona, 1926-2011) va ser una de les artistes més reconegudes en el camp de l'art textil, tal i com es pot apreciar en l'esmentada mostra, on hi ha set obres fetes amb aquest material i una col·lecció de dibuixos que la família ha donat al museu. Font de la vida (1966) és una de les seves creacions més emblemàtiques, un tapís brodat de llanes sobre teixit de jutge, de 170 x 210 cm, de gran qualitat compositiva, i ara l'associació dels Amics del MNAC la vol adquirir per tal que es pugui quedar al museu després del període d'exposició.

La campanya és oberta a tothom qui hi vulgui participar i les donacions es poden fer a través de la pàgina web www.amicsdelmnac.org o bé al taulell dels Amics que hi ha al mateix museu, fins al 10 de desembre. La intenció de l'entitat és exhibir la peça el dia 11 de desembre durant la tradicional Nit dels Amics, una vetllada festiva i musical que se celebra cada any abans de les festes nadalenques, per tal d'oferir-la al museu com a regal de Nadal.

En anteriors ocasions, els Amics ja han adquirit obres d'art per millorar i incrementar el fons del Museu Nacional d'Art de Catalunya. La darrera acció va ser la restauració de l'escultura El violinista, de Pau Gargallo, que ara es troba en la seva fase final. Per l'ocasió, la campanya dels Amics va reunir 46.000 euros de 250 donants.

Els Amics del MNAC és una associació sense ànim de lucre oberta a la ciutadania els membres de la qual poden gaudir de la satisfacció de formar part d'una entitat de foment de l'art i, alhora, participar en les nombroses activitats que s'organitzen al llarg de l'any.