Un jove director berguedà busca finançament per produir un ambiciós curtmetratge

Eudald Corominas, un jove director de cinema berguedà, busca finançament per a la producció d'«Herència», un ambiciós curtmetratge sorgit de l'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) i ambientat a l'època de la postguerra civil en un poble dels Pirineus catalans.

El director de Berga, de 25 anys, ha obert un crowfundig a la plataforma Verkami per aconseguir recaptar finançament. Totes les aportacions hi són benvingudes i cada una d'elles tindrà la seva corresponent recompensa en forma de merxandatge o de privilegis en el moment de la seva estrena. De moment, en 15 dies el projecte ha aconseguit 2.580 euros de 65 mecenes.

La campanya va per bon camí, però amb això encara no n'hi ha prou. En declaracions a Regió7, Corominas explica que necessiten més aportacions per fer possible el projecte: «Hem aconseguit el primer objectiu, però malgrat això, necessitem 6.000 euros més per fer-lo realitat, ara posem un segon objectiu de 3.500 euros », explica.

La història d'«Herència» passa en un poble molt petit dels Pirineus, on un enterrador té un problema des de fa molt temps: la gent del poble no es mor. Desesperat per trobar una solució, l'enterrador decideix matar algú per així cobrar els diners de l'enterrament. Durant l'assassinat una nena l'enxampa i li farà xantatge perquè no el delati. La bola s'anirà fent més gran mentre l'enterrador segueix fent coses per evitar que el descobreixin.

Eudald Corominas ha estudiat direcció de cinema a l'ESCAC i actualment prepara el treball de final de carrera, que consisteix en produir aquest projecte en format de curtmetratge. El guió d'«Hèrencia» va ser seleccionat per un jurat extern entre cent vint-i-dos participants. Corominas explica que «és un guió molt i molt atractiu perquè a primera vista té una lectura, però en realitat té un rerefons molt més interessant: un missatge polític que intenta preservar la memòria històrica».

Si s'arriben a complir els desitjos econòmics i la producció segueix endavant, la pròpia universitat s'encarrega de distribuir el curtmetratge als festivals adequats i molts d'aquests obtenen premis a nivell internacional. L'equip de Corominas està format per persones d'arreu d'Espanya i compta amb un elenc de primera categoria amb actors com ara Borja Espinosa, Pep Cruz i Albert Pérez.

El projecte d'època fa que el vestuari, l'atrezzo i les localitzacions siguin molt difícils de trobar. És per aquet motiu que el berguedà ha obert la pàgina de Verkami intenta recaptar fons per aconseguir produir el curtmetratge.

Pots fer clic en aquest enllaç per entrar al Verkami d'Herència