Netflix confirma la renovació de la sèrie «Hache» amb un sorprenent vídeo a les xarxes

Ara fa una setmana, la Manresa Film Comission explicava que l'equip de la productora Weekend Studio tornaria a la capital del Bages el 30 de novembre per organitzar un càsting. La intenció? Trobar figurants entre 16 i 70 anys per al rodatge de la segona temporada de la sèrie "Hache" per a Netflix, que tornarà a tenir en Manresa un dels escenaris principals d'aquest thriller ambientat en la Barcelona dels anys 60 i en el tràfic d'heroïna. La plataforma de continguts en "streaming" ha confirmat la renovació -o continuïtat- mitjançant un sorprenent vídeo publicat a les xarxes socials. «Des del primer dia vaig tenir el pressentiment que Hache podria acabar amb mi. He estat el seu mestre, li he ensenyat tot el que sap. Ha après de pressa. A la vida cal triar. I ella sembla que ha triat ocupar el meu lloc. Bona sort, Hache. La necessitaràs», amenaça en aquest breu vídeo el mafiós Malpica -personatge interpretat per Javier Rey- en un missatge dirigit a la protagonista, Helena, que dona vida Adriana Ugarte.





Lo de "maldito el maestro y maldita la aprendiz" a #Hache se le queda corto. La segunda temporada llega en 2020. pic.twitter.com/lNdAW6luPQ — Netflix España (@NetflixES) November 21, 2019

Estrenada el passat 1 de novembre a més de 190 països, "Hache" és una de les grans apostes de producció pròpia de l'estat espanyol. La sèrie, escrita per Verónica Fernández (Cuéntame, El comisario, El Príncipe, Velvet Colección) i inspirada en fets reals està protagonitzada en els primers vuit capítols de la primera temporada per Javier Rey (Malpica), Eduardo Noriega (Inspector Vinuesa) i Adriana Ugarte, en el paper d'Helena Olalla, Hache, que dona nom al títol. En aquesta continuació, Hache continuarà la història de la protagonista i seguirà el seu recorregut com hereva al capdavant de l'organització de tràfic d'heroïna en la Barcelona dels 60 que liderava Malpica.