VÍDEO | Sara Roy estrena nou single: «Jamás»

La imparable Sara Roy continua sorprenent. Després de l'arribada dels seus dos anteriors singles, "Roses" i "Todo", l'artista manresana publica un nou tema: "Jamás". Una cançó que ens apropa, un cop més, al seu imminent àlbum, en el qual està ja treballant.

Des del divendres 22 de novembre, "Jamás" ja és al carrer. I ha sortit envoltada d'un impressionant treball de producció, a càrrec de Xavier Serrano; i, per suposat, envoltada d'un increïble art: i és que Lara Xixons s'ha encarregat de tot l'artwork del single. Així i tot, aquesta cançó no és gaire desconeguda per tots els seguidors de Sara Roy, ja que també l'han pogut escoltar als nombrosos directes que l'artista ha realitzat quests mesos enrere.

En quant al missatge, aquest tema és molt especial. I és que profunditza i parla d'una relació tòxica, que no va enlloc, però que així i tot continua. Una situació real, capaç de connectar molt bé amb totes i cadascuna de les persones que l'escoltin.

Qui és Sara Roy?



Sara Roy és una cantautora catalana amb ampli recorregut i experiència, ja que porta des dels 12 anys en el món de la música. En la seva adolescència va formar part del grup de música infantil "Macedònia" i més endavant va participar en el reconegut concurs Factor X Espanya, amb el grup Noah.

Senzilla, alegre i apassionada, Sara Roy sap com fer viatjar amb la seva veu dolça i la seva música. I és que el seu bagatge ve de lluny: des dels 15 anys composa i toca els seus temes en directes en concerts de petit format. Ara es troba immersa en una nova aventura: acompanyada en els directes pel músic Jordi Pinyot i un pessic d'electrònica, l'artista manresana es troba preparant el seu nou treball, que veurà la llum més prompte del que pensem.

Un treball que de segur sorprèn a més d'un, i és que totes les seves cançons estan adquirint una nova dimensió, que l'allunya de la clàssica figura de la cantautora, gràcies a la introducció de nous elements i de nous sons en les seves composicions. Una nova dimensió, un canvi, un nou univers.