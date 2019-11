Xantal Llavina i Àngels Blasco reclamen més igualtat en la presència d'homes i dones als mitjans de comunicació

Xantal Llavina i Angels Blasco deixen clar que la dona encara queda molt camí per reivindicar el seu paper i a la societat molta feina per reconèixer la dona en la feina que fa, que tot i celebrar-sse el dia 8 de març la jornada internacional de la dona, no ni hi prou, i que el matxisme o la posició que marca encara esta per damunt, i amb escreix. Llavina i Blasco han estat les darreres protagonistes dels debats del Fòrum 10 de Puig-reig.

Xantal Lavina va dir que la revolució s'ha de continuar fent als mitjans, ja que els darrers estudis indiquen que la participació de la dona a mitjans és del 32% en tertúlies, debats i programes. I el percentatge és inferior quan es parla de la direcció dels mitjans, tant públics com privats. Amb tot, les dades també indiquen hi ha hagut millora en aquest camp en els darrers anys.

Angels Blasco Directora de cultura Popular i associacionisme de la Generalitat , va dir que la seva conselleria estan ben representades les dones ja que es compleix la paritat , però no a tot arreu es igual i va destacar algunes associacions que la presencia de dones es important com ara els castellers, associacions corals i poques mes.

Totes dues van coincidir que la revolució dels mitjans ha de venir amb les noves tecnologies, que fan que es visibilitzin aquelles coses que avanç que daven callades, pro també que sense un canvi de concepte del que es la paritat i un canvi de consciència col—lectiva això no funcionarà.

La jornada que es va fer el dia 15 de novembre va comptar amb dues persones distingides amb la creu de Sant Jordi per activistes culturals solidaries i de l'esport Sor Lucia Caram i Nuria Picas. Amb dues van explicar la necessitat dels mitjans per comunicar el que han fet i la força que els ha donat per fer els seus projectes, a la seva intervenció també van explicar la seva relació amb l'esglesia per par de Sor Lucia i la Nuria la seva participació en les llistes electorals primer amb junts pel si i després per ERC de la qual es diputada..

Les jornades continuaran aquest dijous 28 amb Neus Bonet Periodista i Degana del Col—legi de Periodistes de Catalunya , Carmel·la Planell de l'associació de dones periodistes i Laura Martinéz Presidenta de l'Institut Català de les dones , que tractaran els àmbit socials i professional de les dones. A les 8 del vespre a la sala d'actes Dr. Llaveries de Puig-reig i divendres 29 serà Bel Olid escriptora, traductora i col—laboradora en diferents mitjans de comunicació com el mes 324 que participarà aL Forum 10 i ens presentarà el seu llibre Follem? Un llibre que va molt mes enllà d'un títol. Recordeu el cambi d'hora es a les 8 del vespre a la sala d'actes Dr. LLaveries.