Autoput diu adeu envoltat de fidels

Amb el pas del temps, el públic probablement recordarà la imatge del manresà Jordi Martínez tocant amb la guitarra elèctrica a l'esquena, o les nits de ball del correfoc, a la plaça Major de Manresa, en què Autoput va prendre el relleu de l'orquestra Mitjanit. I probablement també quedaran a la memòria les dues últimes actuacions de la banda, divendres i dissabte a la sala El Sielu, en què persones properes i fans incondicionals van omplir a vessar l'espai per acompanyar-los en el comiat d'un projecte que va començar fa 13 anys.

Autoput, amb la nostàlgia pròpia de qui sap que és l'últim cop, va fer reviure els grans clàssics del rock durant més de tres hores, en una nit que semblava allargar-se interminablement. El Sielu va quedar petit per escoltar temes tan emblemàtics com Roxanne i So Lonely (The Police), You shook me all night long i Thunderstruck d'AC/DC i It's my life i Livin' on a Prayer, de Bon Jovi. «Dues nits a El Sielu, ho hem aconseguit!», deia el vocalista David Sais, que assegurava que encara no es creia que fos l'última vegada que trepitjaven l'escenari junts. «No soc conscient que és l'últim concert d'Autoput, encara estic en xoc. Dimecres que ve agafaré el cotxe i aniré a Sant Joan de Vilatorrada a assajar, i no hi haurà ningú».



Protagonisme per a Queen

Amb la contundència que els caracteritza, la banda de la Catalu-nya Central va fer viatjar el públic fidel a través de la història del rock amb temes com With or without you (U2), Sleeping in my car (Roxette), Sweet child O'mine (Guns N' Roses) o la balada I don't want to miss a thing (Aerosmith), un dels moments àlgids que va aconseguir fer cantar tothom.

Però si hi va haver un conjunt que va marcar la diferència va ser sens dubte Queen: Autoput va versionar fins a sis cançons de la banda de Freddie Mercury, des de Don't stop me now fins a Show must go on, passant per Under pressure i la mítica Bohemian Rhapsody, un tema que asseguren que els defineix. El grup va combinar el joc de veus amb la complexitat musical, els solos de guitarra i els canvis constants de registre. «Aquest tema ens ha suposat molta estona al local i a casa, és fruit de molta feina», van dir.

Durant la nit, Autoput va aprofitar per dedicar temes a persones especials que els han acompanyat durant els 13 anys de trajectòria. Des del públic, fans vinguts d'arreu de Catalunya van gaudir amb el rock més genuí i van immortalitzar cada moment amb les càmeres dels mòbils. «El rock and roll serà sempre nostre», cridaven. Al final, l'emoció es va apoderar dels músics, amb llàgrimes, abraçades i paraules d'agraïment. El cantant David Sais va anar presentant els membres de la banda un per un, i va recordar Ernest Sallent, el primer baixista del grup.