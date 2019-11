Cineclub estrenarà l'últim documental de Marc Serena i projectarà «7 raons per fugir»

Realitzadors manresans. Realitat i ficció. Cineclub Manresa engega el nou trimestre -de l'1 de desembre al 23 de febrer del 2020- amb una programació que tindrà doble protagonisme manresà en la vintena de títols programats. El primer serà el nou documental del realitzador manresà Marc Serena ( Tchindas, Peixos d'aigua dolça) que ha viatjat a Guinea Equatorial per rodar L'escriptor d'un país sense llibreries. El documental, que segueix el retorn de l'escriptor Juan Tomás Ávila Laurel, exiliat a Catalunya, es podrà veure a la capital del Bages el 15 de desembre, el mateix cap de setmana de la seva arribada als cinemes. El film, estrenat a la Seminci, ha rebut el Premi Gollut al Millor Llargmetratge. La projecció a l'Espai Plana de l'Om tindrà la presència del director manresà.

La segona proposta, també al desembre, serà la comèdia negra 7 raons per fugir, dels també manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, tres directors vinculats a Cineclub Manresa, una entitat reivindicada per ells mateixos com el primer germen que, anys més tard, els permetria rodar el seu primer llargmetratge: allí van coincidir tots tres el 2005 quan Soler i Torras van convencen Quinto de formar part de l'entitat. I de l'amistat al cel·luloide. La pel·lícula es va estrenar a les sales el passat 5 d'abril i va tenir una preestrena a Manresa, al Teatre Kursaal, el 26 de març. 7 raons per fugir es projectarà el 28 de desembre amb els tres directors.

Com explica Enric Tierz, president de l'entitat, Cineclub ha seguit les passes dels realitzadors manresans. De Serena ja es va projectar Tchindas -nominada als AMAA, els Oscars del cinema africà- i dels tres directors manresans Interior. Família, el premiat i exportat curt que va ser la llavor del film . Així mateix, remarcava Tierz, «el 2019 és l'any de 7 raons per fugir i vam pensar que seria una bona idea tancar-lo amb la seva projecció a Cineclub, on tots tres han estat vinculats». Serà una sessió «especial», la Innocent, que ha substituït la sessió sorpresa fa un parell de desembres: «Programar un film sense dir-ne el títol no ajudava a portar públic».