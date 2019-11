El contrabaixista Blai Gumí serà solista de l'orquestra de l'Òpera de Munic

Blai Gumí i Roca entrarà a formar part de la Bayerische Staatsoper, l'Orquestra de l'Òpera de Múnic, una de les companyies d'òpera més importants d'Alemanya i del món. El jove músic barceloní, de només 22 anys i amb arrels berguedanes, es convertirà en l'integrant més jove de la reconeguda orquestra, formada per una vuitantena de membres, després d'haver guanyat aquesta setmana una plaça bacant de contrabaix solista.

Gumí, ha explicat a Regió7 que feia mesos que es preparava per presentar-se a la prova per ocupar aquesta plaça de solista de l'orquestra de referència, tot i que, confessa, veia molt complicat aconseguir-ho. "Tenia el dia 25 de novembre marcat al calendari i a banda d'estudiar molt, que és important, també m'he preparat molt a nivell mental", ha assegurat. "Hi ha molts bons músics, que estudien moltes hores al dia i molt ben preparats, però la clau és que els nervis no et traeixin i estar molt mentalitzat del que vas a fer", explica.

El jove músic va ser un dels deu seleccionats a realitzar les proves només pel currículum, d'entre 33 candidats que optaven a fer-la. Els deu contrabaixistes van fer la primera part de l'audició, en la qual havien d'interpretar un concert clàssic davant dels vuitanta integrants de l'orquestra, però a cegues, és a dir, sense que l'auditori sabés qui tocava en cada moment. La sorpresa de Gumí va arribar quan dels deu candidats únicament el van seleccionar a ell per passar a la segona fase. "Normalment en passen tres o quatre, però no sé per quin motiu, només van dir el número 4, que era jo", relata. A continuació va haver de tocar un concert d'estil romàntic davant del mateix auditori, que després de reunir-se i deliberar, van decidir que passava a la tercera i darrera fase, en la qual havia d'interpretar diversos passatges orquestrals per a contrabaix d'algunes òperes. "Es van tornar a reunir tots i em van fer esperar una estona, fins que em van fer entrar de nou a la sala per dir-me que la plaça de solista era meva", ha explicat. "Estic molt content perquè és una molt bona oportunitat per continuar aprenent", reconeix, tot i que és conscient que es tracta d'un gran repte pel qual necessitarà "moltes hores d'estudi i dedicació".

Blai Gumí i Roca és fill de músics. El seu pare, Albert Gumí Prat és clarinetista i professor a l'Escola Superior de Música de Catalunya, la seva mare, la berguedana Queralt Roca Pagerols, és també clarinetista i professora del Conservatori de Terrassa. El jove músic va iniciar els seus estudis musicals a l'Escola Municipal de Música de Gràcia i els va continuar al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Amb 18 anys va traslladar-se a Alemanya per continuar els estudis musicals, graduant-se a la Universitat de Música i Arts de Munich . A més a més, ha tingut l'oportunitat de ser becari de la mateixa orquestra on ha estat seleccionat per formar-ne part de la plantilla oficial, i també, actualment, de l'orquestra simfònica de la ràdio bavaresa. El jove músic ha explicat que segurament iniciarà la nova etapa a la Staatsoper a partir de la primavera.

Tot i que és nascut a Barcelona, on hi ha viscut sempre, té molt vincle amb Berga i la comarca i ve sempre que pot a saludar a la família. A més a més, Gumí confessa que en els anys que porta a Munic estudiant no s'ha perdut cap Patum.