Solsona, Cardona i Bagà se sumen a l'homenatge a l'arqueòleg Joan Serra i Vilaró

Els actes commemoratius del 50è aniversari de la mort de mossèn Joan Serra Vilaró (Cardona, 1879-Tarragona, 1969), una de les figures més rellevants de la història de l'arqueologia catalana, tindran lloc, sobretot, i al marge de la capital tarragonina, a tres localitats de la Catalunya central, Solsona, Cardona i Bagà. El programa s'inicia avui i es perllongarà fins la primavera de l'any vinent.

La primera proposta és la presentació de les actes del IV Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal/VII reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica El cristianisme a l'antiguitat tardana. Noves perspectives, La cita és per avui a les 19 h al Museu Bíblic Tarraconense.

Per donar a conèixer la figura de Serra i Vilaró s'ha preparat un cicle de cinc xerrades. La del 8 de febrer, al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, portarà per títol Murri clerigus solsonensis. La tasca de Mn. Joan Serra i Vilaró al capdavant del Museu de Solsona, a càrrec del Grup de Prehistòria del Solsonès i el Centre d'Estudis Lacetans. El 8 de maig, a Cardona, en un lloc encara per concretar, Xavier Pedrals, director de l'Arxiu Comarcal del Berguedà, dissertarà sobre Joan Serra i Vilaró: arxiver i historiador.

Per divulgar la trajectòria de l'arqueòleg cardoní també s'han preparat un parell d'exposicions. Joan Serra i Vilaró. 1879-1969. 50 anys del llegat d'un pioner, començarà el 19 de desembre a la Biblioteca Pública de Tarragona una itinerància que al març passarà pel Palau Antic dels Barons de Pinós, a Bagà; i a l'abril s'estarà al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. Per la seva part, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona acollirà la mostra El solsonià. Viure i morir al neolític, que s'inaugurarà el 13 de març.

D'altra banda, el 28 de març es durà a terme una jornada a Solsona oberta a tothom qui hi vulgui participar (el procés d'inscripció i els preus es donaran a conèixer més endavant). La trobada inclourà una visita guiada a l'exposició esmentada i una visita teatralitzada a la necròpolis neolítica del Llor, a Castellar de la Ribera. El programa d'actes està organitzat pels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura, amb la col·laboració del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Serra i Vilaró es va fer càrrec tant de l'Arxiu Diocesà com de l'ordenació i la conservació del Museu Diocesà de Solsona. Sobre el terreny, va excavar en diversos jaciments del Solsonès i de l'antiga Tarraco. En el cinquantenari de la seva mort, els actes previstos posaran en valor la seva aportació a l'arqueologia catalana.