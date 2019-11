La mestra que va canviar la pissarra pel fusell

Natividad Yarza es va convertir, l'any 1934, en la primera dona que va assumir el càrrec d'alcaldessa a l'Estat. Va ser a Bellprat, a l'Anoia. Mestra de professió, va fer classes en una desena de pobles de Catalunya i l'Aragó abans d'arribar a Bellprat i, després, a la Pobla de Claramunt.

Coneguda entre els seus alumnes com a "Doña Nati", amb 63 anys va canviar la pissarra pel fusell i se'n va anar al front amb l'exèrcit republicà. Allà va fer tasques de proveïment a les trinxeres del front d'Aragó. L'anoienc Òscar López ha volgut reviure la seva vida i aquest dijous estrena al Zoom d'Igualada "Doña Nati", un documental on exalumnes, familiars i investigadors segueixen els seus passos fins a Tolosa, on es va acabar exiliant.

López és periodista a l'Anoia. Explica que Natividad Yarza "va posar les primeres llavors per a la igualtat i la seva lluita ha acabat donant els seus fruits". L'anoienc va conèixer el cas de Yarza quan una exalumna de "Doña Nati" va cedir una fotografia seva a l'arxiu comarcal. "Quan la vaig veure amb 60 i pico d'anys amb un fusell, vaig tenir clar que darrere hi havia una història", explica.

Dos anys després, el treball veurà per primera vegada la llum "a casa", dins del cicle de projeccions de Km0 del Zoom Festival. "Quin millor lloc per retre-li homenatge que a la comarca on va ser alcaldessa i mestra, i on molta gent del territori ha participat", reconeix el director. Serà aquest dijous a dos quarts de nou del vespre.

Partint del testimoni de tres persones que havien estudiat diferents fases de la vida de Yarza, Isidre Surroca, Antoni Dalmau i Jep Rabell, va arrencar "una aventura", diu López, que ha durat dos anys. Conèixer i reviure els passos de l'alcaldessa ha estat tot un repte per a ell. També li ha generat sorpreses com ara que, malgrat el temps, el fantasma de la guerra civil és present en moltes vides. "Hi ha alumnes que no han volgut participar, parlar de l'època, i això sobta", explica.

Més que una alcaldessa

Amb el documental, López posa l'èmfasi en el fet que Yarza va ser més que la primera alcaldessa de Catalunya i l'Estat, i ha volgut fer "justícia" a la seva figura. "És una mestra que deixa el poble i puja a un camió ple de milicians per anar al front", recorda, tot insistint en el fet que "va posar les primeres llavors per a la igualtat i la seva lluita ha acabat donant els seus fruits, malgrat que quedi feina per fer".

Després d'estrenar al Zoom, la intenció del director és dur "Doña Nati" a altres festivals per seguir donant a conèixer la seva història.