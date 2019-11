Música i crítica social amb l'irreverent duet La Cosa Pública

Roger Pelàez, cantant, dibuixant i contista, i Vidal Soler, guitarrista, són La Cosa Pública, un duet irreverent que fa cançó social i que presenta el seu primer disc aquest dijous, a 2/4 de 8 del vespre a la Llibreria Papasseit de Manresa (C/Barcelona, 25). Com sempre, d'entrada gratuïta i obert a tothom.

«Per què ens vam trobar per cantar 4 corrandes i per què podíem no haver-ho fet? Ens vam trobar un migdia encara que no ens coneixíem i vam dinar puré de patates - no del precuinat sinó de patata de veritat -. Al pis petit hi havia un quisso que ballava claqué tota l'estona. En 'cabat de dinar vam agafar el que quedava de l'ampolla de vi i ens vam tancar al quarto una estona i quan en vam sortir les cançons ja estaven fetes i dretes.Vull pensar que ens vam trobar perquè les cançons ens ho van exigir. Ho vam fer com hem fet totes les coses que hem fet des que som vius: Perquè no teníem escapatòria.»

Així explica Roger Peláez el naixement de La cosa pública, el duet poètico-musical que fa amb Vidal Soler, guitarrista professional que ha tocat en solitari i ha format part de bandes com Els Pets. El resultat de l'aventura és el disc "Cançons que vam sentir no sé on», un recopilatori d'idees crítiques a mig camí entre la poesia, la proclama i la cançó que ja ha estat presentat a Barcelona, Vilanova i la Geltrú i Sant Feliu de Guíxols. Vidal Soler és un guitarrista de Vilanova i la Geltrú que ha tocat en mil grups i no ha parat de escriure hits sempre que ha pogut. Roger Pelàez canta i dibuixa còmics i mai s'ha estat de deixar d'insultar a algú perquè li fes mandra.

L'acte estava programat inicialment dins el festival Tocats de Lletra, però va haver de posposar-se degut a la situació política i social viscuda a Catalunya durant la segona quinzena del mes d'octubre.