Tràfec Teatre fa girar el seu «Assaig T4»

«Quan vam estrenar Assaig T4 no ens imaginàvem que tingués el recorregut que està tenint», explica Lydia Canals, directora de Tràfec Teatre. La companyia teatral berguedana ha portat el muntatge a una trentena d'escenaris en els darrers quatre anys, des que van presentar-lo al Teatre Municipal de Berga, l'abril del 2016. Aquesta tardor estan de gira i demà, dijous (20 hores), faran parada a la Sala Petita del Kursaal per primer cop en tres dècades de trajectòria.

Canals recorda que «els assajos van costar molt perquè hi participen molts actors». A més a més, reconeix que «el procés de creació també va ser llarg, perquè al darrere hi va haver un treball exhaustiu de recerca per conèixer el context històric i trobar casos reals de persones que van patir la crueltat dels camps de concentració després de la Segona Guerra Mundial i que en van ser supervivents», ha recordat.

Assaig T4 s'ha convertit en l'obra més representada de la formació escènica, que ja té trenta anys de vida. Ha estat, reconeixen, sense voler-ho i, en part, fruit de la casualitat a partir de presentar el muntatge a concursos i festivals d'arreu. Després de convertir-se en l'única compa-nyia catalana i de l'Estat espa-nyol convidada al Festival Mundial de Teatre Amateur de Mònaco, l'agost del 2017, els van sorgir noves oportunitats d'exportar la seva proposta a altres festivals d'Europa, i especialment d'Itàlia, on han actuat diverses vegades en els darrers quatre anys.

Mònaco, on van ser com a grup convidat, va ser el trampolí per arribar a racons que mai s'haurien imaginat i per acostar el seu teatre, que es caracteritza per la gesticulació i l'ús del moviment per transmetre el missatge, a nous públics. Després de fer girar el muntatge durant el 2018 per Europa, el gener passat van ser a Fossano (Itàlia), on van oferir dues representacions per a estudiants i tallers relacionats amb el contingut de l'obra, i a principi d'octubre van iniciar una nova ruta per escenaris d'arreu. Del Festival Cluster de Lituània van traslladar-se al Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales de Sevilla, on van ser seleccionats finalistes entre els 73 grups que s'hi havien presentat. Els berguedans van actuar juntament amb companyies de Colòmbia, Madrid i Galícia. De Sevilla van volar cap a Forli, de nou a Itàlia, per participar com a companyia convidada al festival Fo Emozioni, on també van tenir l'oportunitat d'impartir un taller. Demà seran al Kursaal, on actuaran per primera vegada. «Estem molt contents de poder portar un cop més l'espectacle a Catalunya, i a prop de casa, on ens costa una mica més trobar-hi un lloc», diu Canals.

La gira no acaba aquí, i el desembre continuaran la seva passejada per Europa amb noves representacions a Trento, on també oferiran tallers per a joves. El que més ha sorprès els membres de la companyia berguedana d'haver pogut representar el muntatge a fora és l'acollida que ha tingut entre el públic, però especialment entre els adolescents. «És un muntatge que fa reflexionar i que té molt present la recuperació de la memòria històrica, d'una història que molts voldrien oblidar i hem d'aconseguir que sigui ben present perquè mai es repeteixi», explica Canals. Tot i que ho han intentat, assegura que de moment no han aconseguit acostar el muntatge als joves berguedans. «Ens agradaria molt treballar amb els instituts de la comarca», diu. «Si ho estem fent a Itàlia ho podem fer aquí», afirma.

Per a Tràfec Teatre és una oportunitat exportar la seva feina més enllà del Berguedà, però Canals reconeix que també és un esforç, tant econòmic com personal. Es tracta d'un grup amateur i tots els membres tenen la seva feina. «Haver de viatjar suposa fer mans i mànigues», explica. Tot i que en alguns festivals els paguen l'estada i les dietes, els actors s'han de costejar els bitllets per traslladar-se i han de finançar-se el transport de l'escenografia. És per això que durant l'any mantenen la seva activitat teatral per fer calaix. Aquest estiu, per exemple, van estrenar In situ, un nou muntatge dins del festival El Forn de Berga.