Aquesta és la música que escolten les persones intel·ligents

L'efecte de la música sobre el cervell és un tema l'interès s'ha acrescut en els últims anys. Estudis científics tracten de vincular entre música i intel·ligència, tractant de catalogar als diferents gèneres musicals com més o menys apropiats per afavorir el desenvolupament de les diverses capacitats de la ment.

Virgil Griffith, un informàtic nord-americà conegut per desenvolupar l'aplicació WikiScanner, va publicar fa uns anys una investigació en la qual havia utilitzat les notes d'estudiants universitaris i les seves preferències musicals expressades a Facebook per arribar a la conclusió que escoltar Beethoven és el més apropiat per estimular la ment, una funció per a la qual també estaria indicada la música de Radiohead, U2, Counting Crows, Bob Dylan, Norah Jones, Led Zeppelin, The Beatles, Muse, David Bowie o Pink Floyd, entre d'altres.

SHUTTERSTOCK

Per contra, aquesta anàlisi situava el reguetón o artistes com Beyoncé, Kanye West, Lil' Wayne, Jay-Z o Maroon 5 com aquells les composicions dels quals menys contribuïen a el desenvolupament d'habilitats mentals. Curiosament també situava en aquesta línia gèneres tradicionalment associats a una important creativitat, com el jazz.

Una altra investigació de la Universitat d'Oxford Brookes, a través d'una enquesta a 467 estudiants croats d'Educació Secundària, va arribar a la conclusió dels joves amb una qualificació més alta en proves d'intel·ligència i coeficient intel·lectual escoltaven més que la resta música no vocal, amb preferència per gèneres com la clàssica o l'electrònica, si bé s'introduïen nombroses excepcions i matisos.

SHUTTERSTOCK

És a dir, escoltar música de Mozart no et fa més intel·ligent, però que si ets una persona bolcada en la concentració i la creativitat és més probable que acabis escoltant el geni de Salzburg abans que qualsevol altra composició.

L'any 2013, CNN va publicar una notícia en la qual analitzava els efectes en el cervell de diferents gèneres musicals. Sobre la salsa, la cadena destacava que ajuda a alliberar l'estrès, millorant la coordinació i l'equilibri. La música clàssica, segons aquesta informació, contribueix a una millor exposició d'idees i a l'optimització dels processos d'aprenentatge. Per la seva banda, la música rock doten d'adrenalina a el cervell gràcies a la descàrrega d'energia que suposa la combinació de guitarres i bateries. Finalment, el 'reguetón', de la mateixa manera que la música electrònica i el rap, és recomanable per a practicar exercici físic.