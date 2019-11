La biblioteca de Gironella vol ser el punt de referència de l'art romànic de Catalunya

L'Arquitectura Romànica de Catalunya de Folch i Torres, l' Atlas dels Comtats de Catalunya, l' Inventari de les esglésies de Catalu-nya classificat per comarques de l'Arxiu Gavin, juntament amb un centenar de volums més, ja es poden consultar a la biblioteca de Gironella. L'equipament, dins la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, vol esdevenir el centre de referència de l'art romànic de Catalunya. La biblioteca ha posat a disposició dels usuaris un fons especialitzat sobre el corrent artístic que es complementarà amb la programació de xerrades, exposicions i activitats divulgatives per donar-lo a conèixer.

El director de la biblioteca de Gironella, Francesc Puig, va explicar ahir en la presentació d'aquest nou fons que «des de l'obertura de la biblioteca el 2015 teníem al cap buscar una especialització per fugir de les col·leccions estàndards que oferim tots els equipaments», va dir. «Vam apostar per l'art romànic perquè és un tema que ens relliga amb l'entorn més proper però que també és present a tot Catalunya», va afegir. En poc temps, la biblioteca ha adquirit volums relacionats amb aquesta temàtica gràcies a les donacions de la resta de biblioteques que formen part de la xarxa, que han lliurat còpies d'estudis locals; publicacions cedides per la biblioteca del MNAC, que disposa d'una important secció de romànic; i també d'altres que han deixat en dipòsit particulars. «L'objectiu és poder disposar de les publicacions que fan referència al romànic del Berguedà i de la resta de la Catalunya Central i també del Pirineu, on el romànic té molta presència. Evidentment, però, no volem excloure res», va afirmar.

La consulta del fons anirà acompanyada també de l'organització d'activitats per divulgar diversos aspectes del romànic, més enllà de l'art. La primera oportunitat ha sorgit de la unió dels esforços entre la biblioteca gironellenca i l'entitat Civitas Cultura, que enguany ha organitzat la primera Biennal del Romànic Berguedà. Tal com va explicar el seu president, Toni Puig, aprofitant l'aposta de la biblioteca i per cloure els actes de la programació, s'han organitzat sis xerrades, que tindran lloc des d'aquest divendres fins al 27 de març. Segons l'historiador Pol Navarro, coordinador de les conferències, l'objectiu és donar a conèixer el romànic «d'una manera interdisciplinària, no només des del punt de vista artístic, sinó també religiós, històric o filosòfic». Per fer-ho s'han convidat estudiosos de la Catalunya Central (vegeu programa).

D'altra banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, es va mostrar satisfet que l'equipament hagi escollit una temàtica, que, com la de l'art romànic, «encaixa molt bé amb el Berguedà per l'entorn i la situació» i que «serveixi per ampliar la interpretació i la divulgació», d'aquest corrent al territori.