El televisiu Omar Montes actua aquest dissabte a Coco Village

El cantant Omar Montes, guanyador de "Supervivientes 2019" i la veu d'una de les cançons del moment juntament amb Bad Gyal, "Alocao", és l'estrella convidada d'aquest dissabte a la nit a la sala Coco Village de Sant Fruitós de Bages, que celebra el seu segon aniversari.

Montes (Madrid, 1988), autor també d'altres temes de reggaeton com "Como el agua" i "Morena", va saltar a la fama l'estiu passat, no per la seva música, si no per haver mantingut una relació sentimental amb la filla d'Isabel Pantoja, Chabelita. Freqüent a les revistes del cor, el madrileny també ha provat sort a dos realities de Telecinco.

L'actuació d'Omar Montes a Coco Village està prevista per a les 2 de la matinada. El preu de l'entrada anticipada és de 13 euros, 15 a la taquilla. El recinte obrirà portes a partir de la mitjanit.