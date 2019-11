Paul McCartney actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 17 de juny

Paul McCartney tornarà a Barcelona en el marc de la gira 'Freshen up'. El cantant i compositor britànic actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 17 de juny de l'any que ve en la que serà l'única parada a tot l'Estat. L'anunci arriba després que McCartney hagi estat confirmat com a cap de cartell del 50è aniversari del festival de Glastonbury. L'exmembre dels Beatles va actuar per última vegada a la capital catalana fa quatre anys i en fa quasi 30 que hi va tocar per primera vegada. Les entrades es posaran a la venda el 4 de desembre a les 10 h del matí i, des de dos dies abans, s'habilitarà la prevenda a partir de les 12 h del migdia des del web de Live Nation, Ticketmaster i El Corte Inglés.