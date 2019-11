Un arxiu redescobert després de 80 anys conté fotos de la Patum del 1936

Entre els més de cinc mil negatius que un net d'Antoni Campañà Bandranas (1906-1989) va trobar quan buidava la casa familiar de Sant Cugat del Vallès, hi havia tres rodets amb les fotografies que el reporter va fer el juny del 1936 a la Patum de Berga. Tres d'aquestes imatges formen part del recull que l'editorial Comanegra publica en el llibre La capsa vermella, que signen Plàcid Garcia-Planas, Arnau Gonzàlez i Vilalta i David Ramos.

«És un miracle que hagin arribar fins als nostres dies», va explicar Garcia-Planas a aquest diari: «Van sortir més de cinc mil negatius i entre 600 i 700 fotografies positivades». El gruix de les imatges que formen part del llibre –del qual oferirem un ampli reportatge a La Revista de demà, dissabte– són fetes durant la Guerra Civil Espanyola i mostren des de l'eufòria revolucionària fins als efectes dels bombardejos i l'allotjament precari de refugiats a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.

Però Campañà, que va arribar a publicar a La Vanguardia, ja tenia una trajectòria feta abans de l'esclat de la insurrecció militar. I el mes abans de l'inici de la guerra, va passar per Berga per retratar la Patum en el seu afany de deixar constància de «les diverses ànimes d'una modernitat catalana connectada amb l'europea: de la gran Barcelona, metròpoli internacional, a la Catalunya interior i les seves festes centenàries», tal com expliquen els autors.

«Quan vam estar remenant els materials que Campañà, mort el 1989, va amagar durant dècades», apunta Garcia-Planas, «vam trobar tres rodets, unes 110 o 120 fotografies, de la Patum del 1936». Un any «molt interessant», tal com explica l'investigador de la festa berguedana Albert Rumbo, ja que les dues edicions següents es van suspendre per la seva vinculació amb el Corpus Christi. «Alguna d'aquestes imatges es va publicar a la premsa, potser deu o dotze», afegeix Rumbo: «La resta, és clar, són inèdites».

Durant la seva estada a Berga, Campañà va fotografiar la Patum tant de dia com de nit per imbuir-se del seu esperit. 83 anys després, les imatges ressusciten.