Miriam Ponsa destaca el benefici social de la moda en recollir el Bages de Cultura

La paraula «moda» ve de la llatina modus, que es podria traduir com a manera, norma, regla, velocitat, temps, ritme. Tots aquests substantius els va enumerar ahir al vespre la dissenyadora Miriam Ponsa en el parlament de rebuda del Premi Bages de Cultura per fer palesa la dimensió comunitària de l'ofici –i la passió– que des de principi de segle exerceix en un taller ubicat entre les mateixes parets on el 1886 la seva besàvia va posar en marxa una fàbrica de vetes d'espardenyes al carrer del Bruc de Manresa. «En català, el terme 'moda' es va usar per primer cop a final del XVII per expressar una manera de viure», va afegir.

La vetllada de lliurament del guardó que organitza Òmnium Bages-Moianès –i que acull cada any el saló de sessions de l'ajuntament de Manresa– va posar en relleu la postura ètica amb la qual Ponsa afronta la seva tasca: «En un significat ampli, la moda és una elecció, serveix per identificar-nos». I va recordar la llegendària Coco Chanel perquè «ella sempre va tenir en compte les necessitats de les dones i les va alliberar de les cotilles. El seu llegat persisteix».

Ponsa va comentar que «vivim un moment polític i social molt important, i els corrents artístics hi són per expressar-ho. Quan hi ha injustícia, por, opressió, engany i falta de valors, afloren idees noves per transformar la societat. Les disciplines artístiques són lliures i exploten com una olla de pressió per fer-se'n ressò».

La dissenyadora va adreçar a la vuitantena d'assistents una intervenció breu però contundent, curulla d'idees. Va agrair el reconeixement –«que m'ajuda a seguir el camí»– i va lloar el suport incondicional de la família i del seu equip de treball, «sense els quals res de tot això no seria possible». Paraules dites amb sentiment per coronar un acte durant el qual es van destacar dos conceptes clau per entendre la trajectòria i l'ideari de Miriam Ponsa: el compromís i el talent creatiu.



Menys Black Friday

Abans que ella, va ocupar el faristol Miriam Santamaria, coneguda per la seva faceta de meteoròloga i, des del febrer passat, coordinadora de projectes en matèria de comunicació de la Direcció General de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. «La Miriam és una dona cent per cent creativa i valenta, de l'estil de dones d'aquest país que estan disposades a lluitar», va afirmar, després d'obrir la glossa de la premiada amb una cita de la dissenyadora sobre el benefici social que ha de ser inherent a la moda.

Santamaria va entonar el crit reivindicatiu «menys Black Friday i més Miriam Ponsa», i va revelar una anècdota personal amb la seva amiga: «Ets al vestidor en roba interior, i sents que la Miriam remena, de cop obre la cortina i et dona una peça. I et fa una explicació tan apassionada que no saps si vestir-te o aplaudir».

Amb la família asseguda al costat –i amb una cadira groga en honor de Jordi Cuixart, el president d'Òmnium empresonat a Lledoners, al mig de la primera fila–, Ponsa va escoltar paraules d'elogi i va recollir el premi –una escultura amb la forma de la comarca del Bages, obra de l'artista Josep Barés– atorgat per l'alcalde, Valentí Junyent. La principal autoritat política de la ciutat va rememorar el pregó de la Festa Major de Manresa que Miriam Ponsa va pronunciar el 2014, i va citar una de les frases d'aquell acte que aleshores ja el van impactar: «La imaginació ens fa lliures si creiem en les bones idees fins a les últimes conseqüències».