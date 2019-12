El càsting per a la segona temporada d'«Hache» reuneix 300 persones

Tres-centes persones van participar ahir al càsting de figurants per la segona temporada de la sèrie de Netflix Hache que es va fer de les deu del matí a les sis de la tarda al Centre Cultural el Casino. La sèrie, protagonitzada per Adriana Ugarte i Javier Rey es rodarà a partir del mes de gener i s'allargarà fins a la primavera.

Una hora abans de començar ja hi havia gent esperant a la porta del Casino. Tot i que l'arrancada va ser bona, la participació va ser inferior al càsting que s'havia fet fa un any, al que s'hi va presentar mig miler de persones. Tot i la davallada, des de la productora es mostraven molt contents per la diversitat de perfils que s'hi havien presentat. El càsting era convocat per la productora audiovisual Weekend Studio, amb la col·laboració de la Film Commission de l'Ajuntament de Manresa. El perfil que es buscava eren figurants d'edats compreses entre 16 i 70 anys. Tot i així, ahir des de la productora apuntaven que també es necesiten nens i nenes d'entre 5 i 10 anys i nadons de 3 a 6 mesos per a algunes de les escenes. En qualsevol cas, els interessats tenen l'opció d'inscriure's enviant un correu electrònic a seriehache2@gmail.com. També es faran càstings a les altres ciutats on, a banda de Manresa, es rodarà la sèrie, com són Terrassa, Barcelona i Palamós. En total, calen més d'un miler de figurants.

Les persones que van passar ahir pel càsting del Casino eren de perfils i edats molt diferents i alguns, com és el cas de l'Anna Ortiz i l'Ingrid Pérez repetien l'experiència. Les dues joves, de 21 i 19 anys respectivament ja havien participat com a figurants a la primera temporada de la sèrie. L'experiència va ser bona i això els ha motivat a tornar-s'hi a apuntar. Un cas ben diferent és el del Josep Comellas que s'hi presentava per primer cop, «per curiositat». O la Carme Vila, de 60 anys, que tot i reconèixer que «no he vist cap capítol de la sèrie» no va dubtar a provar sort.

Quan els aspirants arribaven, el primer que havien de fer era omplir un formulari amb les seves dades personals i tallatge de roba. A més, se'ls demanava si ballaven i si sabien portar una safata de cambres. El motiu? Moltes de les esceneres estaran ambientades al club Albatros que apareix a la sèrie. A cada aspirant se li assignava un número i tot seguit se li feia una foto per complementar la fitxa. També es requeria la fotocòpia del document d'identitat. En molts casos no la duien, així que havien d'anar-la a fer i tornar per lliurar-la. També se'ls demanava el número d'afiliació a la Seguretat Social i el número de compte corrent bancari, ja que en cas de ser escollits com a figurants, la participació al rodatge serà remunerada. No va ser necessari passar cap prova.