La solidaritat omple el teatre de Berga

Tant si la vida et fa mal, com si et fa sentir immortal, compta amb mi que jo hi seré, i ens trobarem a Queralt». Així acaba el tema principal de Queralt, un petit musical que ahir va tornar a ressonar al Teatre Municipal de Berga, en aquesta ocasió, per una causa solidària. La lletra de la cançó va anar com a anell al dit pel concert, a benefici de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Ahir els berguedans hi van ser i van respondre omplint a vessar el teatre per ajudar l'entitat.

L'espectacle, un encàrrec de l'Escola Municipal de Música de Berga que va estrenar-se pel centenari de la Mare de Déu de Queralt, el 2016, el signen Xavier Gonzàlez-Costa i Robert Agustina, que a banda de ser-ne els autors de la lletra i la música, respectivament, també n'han portat la direcció escènica i musical.

Un centenar de nens de les corals infantils de l'Escola Municipal de Música de Berga, acompanyats de l'orquestra del centre i de cinc actors van tornar a explicar la història que es desenvolupa, com no podria ser de cap altra manera, a la muntanya de Queralt.

Com el seu títol indica, l'obra es un musical de petit format i curta durada en la qual les veus infantils en són les protagonistes sent presents a l'escenari durant tota la representació. La història comença quan la Queralt, una nena que ha sortit a buscar bolets amb els seus pares, es perd. A partir d'aquí, el pes de l'obra el porten l'oreneta que acompanya la talla de la Mare de Déu de Queralt i l'escolà de fusta del santuari. Dos personatges inanimats que prenen vida per ajudar els pares a retrobar-se amb la seva filla.

Amb una música que enganxa i una lletra que transmet un missatge clar, el públic va mantenir l'atenció durant tot l'espectacle que va oferir també tocs d'humor, amb alguns gags, i moments emotius gràcies a la intervenció dels actors i també del cor.

Entre aplaudiments i salutacions dels cantaires, els actors i directors, la música va tornar a sonar per interpretar per darrera vegada el tema principal de l'obra, aquest cop, amb l'objectiu que el públic hi participés. Robert Agustina i Xavier Gonzàlez-Costa ho van intentar sense massa èxit amb un públic que va preferir tornar a escoltar als infants.

En tot moment, els espectadors van poder seguir la lletra de les cançons gràcies a les projeccions que acompanyaven la música. També van projectar-se les il·lustracions de Bet Calderer que és l'autora dels dibuixos del conte que va editar-se fa tres anys i que ahir també es podia comprar.