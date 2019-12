«Mientras dure la guerra» rep 17 nominacions als Goya i ja suma 1,8 milions d'espectadors

Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar, ha aconseguit unir el vot dels membres de l'Acadèmia de Cinema i la taquilla dels cinemes espanyols, ja que es tracta de la pel·lícula amb més nominacions als Premis Goya -17 en total, entre elles millor pel·lícula i direcció- i és la tercera cinta més vista des de començament d'any.

Tal com va destacar ahir a l'Acadèmia de Cinema el productor del film, Fernando Bovaira, acompanyat d'Amenábar, la pel·lícula acumula fins ara al voltant de 10.050.000 euros de recaptació i 1,8 milions d'espectadors. A més, segons dades de l'ICAA, tan sols ha estat superada en taquilla fins al moment per les comèdies Padre no hay mas que uno y Lo dejo cuando quiera.

La segona pel·lícula més nominada, Dolor i glòria, de Pedro Almodóvar, que aspira a 16 guardons, és també la quarta pel·lícula més vista des que va començar l'any, amb 5,7 milions d'euros i 945.985 espectadors des la seva estrena al març. En canvi, La trinxera infinita, del trio format per Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Goneaga, la tercera pel·lícula amb més nominacions (un total de 15) no arriba al milió de recaptació (903.890 euros) i amb prou feines ha portat a les sales 158.809 espectadors des que es va estrenar, el 31 d'octubre passat.

Mientras dure la guerra, Dolor y gloria i La trinchera infinita competiran pel Goya a la millor pel·lícula al costat d' Intemperie, de Benito Zambrano i la gallega O que arde d'Oliver Laxe, guardonada amb el premi del jurat a la secció Un certain regard del Festival de Canes i la representant del cinema més independent dels films que aspiren al premi gros dels Goya. La millor dirección se la disputaran Pedro Almodóvar ( Dolor y gloria), Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga ( La trinchera infinita); Oliver Laxe ( O que arde) i Alejandro Amenábar ( Mientras dure la guerra).

Aspiren al Goya a millor actriu protagonista Penélope Cruz ( Dolor y gloria), Greta Fernández ( La hija de un ladrón),Belén Cuesta ( La trinchera infinita) i Marta Nieto ( Madre); mentre que Antonio Banderas ( Dolor y Gloria); Antonio de la Torre ( La trinchera infinita); Karra Elejalde ( Mientras dure la guerra) i Luis Tosar (Q uién a hierro mata) lluitaran pel Goya al millor actor protagonista.

Salvador Simó, per Buñuel en el laberinto de las tortugas; Galder Gazletu-Urrutia, per El hoyo (The Platform); Belén Funes, per La hija de un ladrón; i Aritz Moreno, per Ventajas de viajar en tren, figuren en la categoria de millor direcció novell.

Quant al millor actor de repartiment, els nominats són Asier Etxeandia ( Dolor y gloria), Leonardo Sbaraglia ( Dolor y gloria), Luis Callejo ( Intemperie) i Eduard Fernández ( Mientras dure la guerra); i en l'apartat femení, Mona Martínez ( Adiós), Natalia de Molina ( Adiós), Julieta Serrano ( Dolor y gloria) i Nathalie Poza ( Mientras dure la guerra).

Nacho Sánchez ( Diecisiete), Vicente Vergara ( La trinchera infinita), Santi Prego ( Mientras dure la guerra) i Enric Auquer ( Quien a hierro mata) es disputaran el Goya al millor actor revelació; i Pilar Gómez ( Adiós), Carme Arrufat ( La inocencia), Benedicta Sánchez ( O que arde) i Ainhoa Santamaría ( Mientras dure la guerra) ho faran en la categoria de millor actriu revelació.

L'entrega dels guardons de la 34a edició dels Premis Goya tindrà lloc en una gala que se celebrarà el 25 de gener a Màlaga, i que tornarà a tenir Andreu Buenafuente i Sílvia Abril com a mestres de cerimònia.