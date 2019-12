La igualadina Noël Olivé i els festivals GiraCirc i Cantilafont, nominats als Premis Zirkolika

L'actriu igualadina Noël Olivé, el festival GiraCirc de Collsuspina i el festival Cantilafont del Lluçanès estan nominats als Premis Zirkolika de circ, que es lliuraran el dimecres 18 de desembre al Circ Històric Raluy, a Barcelona. Els guardons han rebut mig centenar de propostes de 47 companyies, la xifra més alta de la història del premis, que es van instaurar el 2010, i després del primer filtre han estat nominats 25 projectes en les diferents categories.

Noël Olivé i la pallassa Pepa Plana són les protagonistes de l'espectacle Veus que no veus, que es va estrenar al Teatre de l'Aurora d'Igualada, s'ha pogut veure posteriorment en diversos espais d'arreu del país i, a partir del dia 18 d'aquest mes de desembre, tornarà a trepitjar la fusta de l'Escenari Brossa de Barcelona. El muntatge reivindica l'ofici de la dona en el món del clown: Plana s'adjudica el paper d'augusta i la igualadina oficia de carablanca. Les dues intèrprets revisen algunes de les entrades clàssiques del gènere des d'una mirada femenina i denuncien la desigualtat de gènere que perviu encara avui en dia.

Veus que no veuen ha obtingut dues nominacions, en els apartats de Millor espectacle de circ de sala i Millor espectacle o entrada de pallassos. En la primera d'aquestes dues categories, els rivals d'Olivé i Plana són els muntatges Las Gallegas, de Cia. Lolita Corina; Le Fumiste, de Dondavel; Ovvio, del Kolektiv Lapso Cirk; i Under, d'Under Circ. En l'altre apartat, també aspiren al premi A la fresca, d'Anna Confetti; El gran final, de Bucráa Circus; Escargots, de Slow Olou; i Temps Fugit, de Cia. La Tete.

Per la seva part, el Festival GiraCirc de Collsuspina i el Cantilafont del Lluçanés són dos dels quatre aspirants a endur-se el Premi Zirkolika a la Iniciativa per a la projecció del circ. Després de cinc anys, el festival ja ha consolidat la seva proposta d'apropar el circ al públic amb un programa per a tots els públics. El Cantilafont se celebra durant una sola jornada, cada any en una població diferent del Lluçanès, i combina la música amb el circ. Els altres dos candidats són la Carpa Revolució (Sant Pere de Ribes) i Nikal (projecte de circ-teatre itinerant amb una vintena de companyies de circ contemporani implicades).

La gala de lliurament de premis tindrà lloc el 18 de desembre presentada per Tortell Poltrona i inclourà un espectacle de circ inèdit i que no es tornarà a repetir. Durant la vetllada, es repartiran 10 premis, dos dels quals -premi de votació popular i trajectòria- es donaran a conèixer properament.