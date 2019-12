El llibre «Tota la veritat» es presenta aquest dimecres a Manresa

Manresa acollirà aquest dimecres, la presentació del llibre "Tota la veritat La crònica definitiva dels dies decisius del procés", editat per Ara Llibre. La presentació és organitzada per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i tindrà lloc a la Llibreria Parcir, a 2/4 de 8 del vespre. Comptarà amb la presència de dos dels sis autors, el periodista santpedorenc Marc Martínez Amat i la periodista Neus Tomàs, i del president de la Demarcació Catalunya Central, Enric Badia, com a moderador.