Netflix busca figurants a Berga per gravar la sèrie «El Inocente», amb Mario Casas

Berga acollirà el proper mes de gener el rodatge de la sèrie de Netflix «El Inocente» i busca figurants per aparèixer en en la filmació. Segons ha informat la regidora de l'Ajuntament Roser Rifà a Twitter, el rodatge tindrà lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de gener al Convent de Sant Francesc de la capital berguedana.



Netflix busca nens i nenes de 6 a 8 anys i adolescents de 13 a 16 anys per aparèixer com a figurants a la sèrie. Els interessats han d'enviar les seves dades al correu electrònic elinocenteberga@gmail.com. Segons les primeres informacions, aquest càsting no seria presencial i després d'enviar la informació els directors elegiran directament els participants.





El convent de Sant Francesc de #Berga serà escenari de la gravació d'una part de la nova sèrie de #Netflix "El inocente". Busquen berguedans (infants i adolescents) per al càsting. Us hi animeu?? #elinocente @NetflixES #Berguedà pic.twitter.com/y4tF5e6gcQ — Roser Rifà (@soclaroser) December 3, 2019

«El Inocente», la nova sèrie de Netflix creada peri escrita per Oriol Paulo, Jordi Vallejo i Guillem Clua, estarà protagonitzada per Mario Casas, Aura Garrido i Alexandra Jiménez.Aquesta sèrie és l'adaptació del best-seller de Harlan Coben del mateix nom. Al llarg de vuit episodis,es fiquen a la pell de Mateu i Olivia, un matrimoni que haurà de refer la seva vida per segon cop després de rebre una pertorbadora i sorprenent notícia.(Barcelona, ??1975) és un director, guionista i productor espanyol que compta amb més de 10 anys d'experiència en el món de cinema. Paulo està darrere de projectes com Durant la tempesta (2018), l'aclamada internacionalment Contratemps (2016), Els ulls de Julia (2010) o El Cos (2012), pel qual va estar nominat a el Premi Goya a la Millor Director Novell, i per el qual va guanyar el Premi a la Millor Pel·lícula al Festival de Cinema Fantàstic de París el 2012.«El Inocente» és una coproducció de Sospita Films i Think Studio. Oriol Paulo, Sandra Hermida, Jesús de la Vega, Eneko Lizarraga i Belén Atienza, són els productors executius d'aquest dramàtic thriller. Laura Rubirola és la productora delegada de el projecte.