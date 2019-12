La manresana «7 raons per fugir» rep tres nominacions als Gaudí, entre elles a millor pel·lícula

"7 raons per fugir", el film dels manresans Esteve Soler, David Torras i Gerard Quinto ha rebut tres nominacions als Premis Gaudí, entre elles, la del premi gros, a millor pel·lícula. Així mateix, l'àcida comèdia manresana també aspira al guardó a la millor interpretació femenina secundària, per a Aina Clotet i a la millor direcció de producció, per a Aritz Cirbián i Albert Molins. L'actriu Anna Moliner presentarà la gala el 19 de gener, produïda per Dagoll Dagom i dirigida per Jordi Prat i Coll, que se celebrarà a l'Auditori Fòrum de Barcelona.

"La hija de un ladrón", amb 13 nominacions, "Els dies que vindran", amb 10, i "La innocència", amb 7, són les pel·lícules més nominades a la dotzena edició dels premis de l'Acadèmia del Cinema Català. Anna Castillo i Oriol Pla, guanyadors del Gaudí a Millor actriu secundària i Millor actor secundari respectivament el 2019, han fet públiques avui les nominacions en les 21 categories, a l'Auditori de La Pedrera.

Un total de 33 títols aspiren enguany a entrar al palmarès dels XII Premis Gaudí. A la categoria de Millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: la manesana "7 raons per fugir", "Els dies que vindran", "El viatge de la Marta" (Staff only) i "La innocència". Estan nominades a Millor pel·lícula en llengua no catalana "El hoyo", "La hija de un ladrón", "Liberté" i "Ojos negros".



Les primeres nominacions paritàries de l'Acadèmia



Els Premis Gaudí recullen per primer cop en els seus 12 anys d'història unes nominacions paritàries amb un equilibri inèdit en el gènere dels professionals finalistes: quarantena homes i la mateixa quantitat de dones, que també per primer cop són majoria en les nominacions a Millor direcció. Dues realitzadores debutants, Bele?n Funes amb "La hija de un ladrón" i Luci?a Alemany amb "La innocència", competiran per aquesta estatueta amb dos cineastes que ja l'han recollit en anteriors edicions, Carlos Marques-Marquet, que aspira ara per "Els dies que vindran" i Neus Ballu?s, que ho fa per "El viatge de la Marta" (Staff only). La segregació per gènere es manté en categories com el So o els Efectes visuals, oficis que continuen fortament masculinitzats, o el Vestuari, la Direcció artística i el Maquillatge i perruqueria, amb una històrica presència de dones que, un any més, persisteix.



El talent català arreu



56 professionals catalans que intervenen en 23 pel·lícules de producció no catalana han optat enguany a estar nominats als Premis. Les bases indiquen que s'hi poden inscriure tots aquells professionals catalans o residents a Catalunya que contribueixen a l'èxit de les pel·lícules en què han participat, un tret distintiu dels guardons de l'Acadèmia catalana que els diferencia d'altres premis i que permet ampliar l'abast del seu reconeixement. D'aquesta manera han estat nominades les actrius Julieta Serrano i Nora Navas per "Dolor y gloria", i els actors Karra Elejalde i Eduard Fernández, per "Mientras dure la guerra", A?lex Brendemu?hl, per "Madre", i Enric Auquer per "Quien a hierro mata". La muntadora Teresa Font, els sonidistes Sergio Bu?rmann i Marc Orts, els especialistes en efectes visuals Montse Ribe?, O?scar Abades, Eduardo Di?az i Inma Nadela, per "Dolor y gloria", Esther Ballesteros i A?lex Villagrasa, per "Paradise Hills" i Bernat Aragone?s, per "Nacido Rey", així com el director de fotografia de "Lo que arde", Mauro Herce, i tres professionals més de "Quien a hierro mata": el director de producció Oriol Maymo?, l'autora de la música original, Maika Makovski, i Vinyet Escobar, responsable de vestuari.



Les grans interpretacions del 2019



La collita de l'any deixa grans interpretacions i dos noms doblement nominats, l'actor Eduard Fernández i l'actriu Aina Clotet, finalistes com a protagonistes per "La hija de un ladrón" i "La filla d'algú", respectivament, i també com a secundaris per "Mientras dure la guerra" i "7 raons per fugir". Amb Clotet, ja reconeguda per aquesta interpretació al Festival de Malága, es disputen el Gaudí a la Millor protagonista femenina Greta Fernández, Concha de Plata a San Sebastián pel seu paper a "La hija de un ladrón", María Rodríguez, Bisnaga de Plata a la millor actriu al Festival de Málaga, i la jove actriu debutant Carmen Arrufat, protagonista de "La innocència". David Verdaguer per "Els dies que vindran", Karra Elejalde, per "Mientras dure la guerra" i Sergi Lo?pez, per "El viatge de la Marta" (Staff only) són els nominats en la categoria masculina, juntament amb Eduard Fernández. Com a secundaris trobem intèrprets de llarga trajectòria a la pantalla, com és el cas de Laia Marull ("La innocència"), A?lex Brendemu?hl ("Madre"), Julieta Serrano i Nora Navas ("Dolor y gloria"); actors joves, com A?lex Monner ("La hija de un ladrón") i revelacions com Enric Auquer, per "Quie?n a hierro mata".