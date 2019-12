Mireia Arso i Oscar Bayona mostren el seu treball post-sentència en una exposició

Els fotògrafs de Regió7 Mireia Arso i Oscar Bayona formen part del grup d'una quarantena de reporters gràfics que protagonitzen l'exposició Fotoperiodistes DRETS per la informació, que es podrà veure del 9 de desembre al 10 de gener a la seu de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, al Recinte de l'Escola Industrial (c. Comte d'Urgell, 187) de Barcelona. La inauguració tindrà lloc el dilluns 9 de desembre a les 19 h, amb entrada lliure per al públic.

La mostra vol reivindicar la llibertat d'expressió i el dret al treball dels fotògrafs en contextos de crisi, com els que s'han viscut en els darrers temps a Barcelona i en altres punts de Catalunya, com Manresa. L'entitat vol donar suport als qui practiquen l'ofici en els mitjans del país: «condemnem totes les agressions i detencions que ha patit el col·lectiu de periodistes i demanem que es faciliti la feina a tota la premsa per garantir el dret a la informació de la ciutadania».

Més de quaranta autors formats a l'Institut o que encara hi estan estudiant presenten el seu treball en una mostra que documenta el que ha succeït a casa nostra des del 14 d'octubre, dia que es va conèixer la sentència contra els presos polítics catalans. El conjunt es fa ressò tant dels aldarulls i la violència policial com de les mobilitzacions pacífiques que es van produir aquella primera setmana.

Els fotògrafs dels quals s'exposen imatges són: Sergi Alcàzar, Mireia Arso, Oscar Bayona, Gian Marco Benedetto, Cristina Calderer, Bernat Cedó, Mireia Comas, Adrià Costa, Freddy Davies, Joaquim Domingo, Enric Estévez, Daniel Ferrer, Àngel García, Isidre García, Rubén González, Santi Iglesias, Gorka Leiza, Miguel López Mallach, Gerard Martí, Marc Martí, Joan Mateu, Àngel Monlleó, Carles Palacio, Juanjo Pérez, Aram Prats, Marc Puig, Elisenda Pons, Catarina Rafaela Rodrigues, David Redondo, Aniol Resclosa, Joan Reyes, Marc Reyes, David Rico, Daniel Roca, Oriol Roura, Paula Roque, Sarai Rua, Sergi Rugrand, Dídac Salau, Àngela Silva, Pere Tordera, Pere Virgili i Zowy Voeten.

L'exposició estarà oberta fins al 10 de gener, de dilluns a divendres de 9 a 21 h. L'entrada és gratuïta.