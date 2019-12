Netflix rodarà el gener a Berga «El inocente», amb Mario Casas i Aura Garrido

Netflix no deixa la Catalunya Central. Els propers 7, 8, 9 i 10 de gener, el Convent de Sant Francesc de Berga serà l'escenari del rodatge de diferents escenes de la sèrie de Netflix El inocente, creada per Oriol Paulo i escrita per Oriol Paulo, Jordi Vallejo i Guillem Clua, i protagonitzada per Mario Casas, Aura Garrido i Alexandra Jiménez. Així mateix, es busquen figurants per participar en filmació, tal com va compartir a les xarxes la regidora Roser Rifà.

L'empresa de càsting fa una crida a nens i nenes de 6 a 8 anys i també a adolescents de 13 a 16 anys. Els interessats hauran d'enviar les seves dades a elinocenteberga@gmail.com i els mateixos responsables determinaran, segons la selecció, els dies de rodatge de cadascú. El mail ha d'incloure la còpia del DNI, número de la Seguretat Social, foto del cos sencer, alçada, talles i telèfon. La feina és remunerada.

El Inocente és una coproducció de Sospita Films i Think Studio i l'adaptació del best-seller homònim del nord-americà Harlan Coben. Al llarg de vuit episodis, Mario Casas i Aura Garrido es ficaran en la pell de Mateu i Olivia, un matrimoni que haurà de refer la seva vida per segon cop després de rebre una pertorbadora i sorprenent notícia.