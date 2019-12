La vida i la mort, avui amb l'artesenca Mont Plans

La Sala Petita del Kursaal acollirà avui (20 h) Sembla que rigui, un monòleg divertit i emotiu interpretat per l'actriu artesenca Mont Plans que ha escrit ella mateixa, juntament amb Òscar Constantí. L'obra repassa el tema de la mort des de diferents mirades: biològica, social i sentimental en la persona de Júlia Català i Verdaguer, que explicarà el seu pas per la vida des de l'altre cantó. Les entrades tenen un preu de 15 euros (12? majors de 65 anys i 6? amb Carnet Galliner i menors de 25 anys). A taquilles i per internet a www.kursaal.cat.