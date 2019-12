La igualadina Noël Olivé i els festivals GiraCirc i Cantilafont estan nominats als premis Zirkolika

L'actriu igualadina Noël Olivé, el festival GiraCirc de Collsuspina i el festival Cantilafont del Lluçanès estan nominats als premis Zirkolika de circ, que es lliuraran el dimecres 18 de desembre al Circ Històric Raluy, a Barcelona. La gala la presentarà Tortell Poltrona i inclourà un espectacle de circ inèdit i que no es tornarà a repetir. Els guardons han rebut mig centenar de propostes de 47 compa-nyies, la xifra més alta de la història dels premis, que es van instaurar el 2010, i després del primer filtre han estat nominats 25 projectes en les diferents categories.

Noël Olivé i la pallassa Pepa Plana són les protagonistes de l'espectacle Veus que no veus, que es va estrenar al Teatre de l'Aurora d'Igualada, s'ha pogut veure posteriorment en diversos espais d'arreu del país i, a partir del dia 18 d'aquest mes de desembre, tornarà a trepitjar la fusta de l'Escenari Brossa de Barcelona. El muntatge reivindica l'ofici de la dona en el món del clown. Veus que no veus ha obtingut dues nominacions, en els apartats de millor espectacle de circ de sala i millor espectacle o entrada de pallassos.

D'altra banda, el Festival GiraCirc de Collsuspina i el Cantilafont del Lluçanès són dos dels quatre aspirants a endur-se el premi Zirkolika a la iniciativa per a la projecció del circ. Després de cinc anys, el festival moianès ja ha consolidat la seva proposta d'apropar el circ al públic amb un programa per a tots els públics. El Cantilafont se celebra durant una sola jornada, cada any en una població diferent del Lluçanès, i combina la música amb el circ.