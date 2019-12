Els autors també volen arribar al públic jove

? Renalies i Sala reconeixen que els fa poca gràcia la denominació de «novel·la gràfica» i prefereixen reivindicar «el còmic, el ninot, el patufet» com a conceptes per parlar del format mitjançant el qual han plasmat «El crim de la Seu». Després de la bona acollida que va tenir la «Història de Manresa explicada als infants de 30 anys o més», confien que aquesta nova proposta arribi tant a la gent que recorda la Manresa dels anys 70 i 80 com als joves. De fet, en aquesta història surten castellers i llaços grocs, símbols de la ciutat actual. Quan es pregunta als autors si hi haurà una tercera part, la resposta és ambigua: «No hi ha un pla, fa de mal dir... si trobem que hi ha històries per explicar, potser sí».