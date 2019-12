La Fira b'Ars de Barcelona centrada en efectes visuals i animació digital tanca la seva sisena edició

La Fira b'Ars de Barcelona centrada en efectes visuals i animació digital ha tancat la seva sisena edició en un certamen que l'organització ha assegurat que l'ha consolidat com la trobada internacional de referència del sector. Diferents experts d'estudis i productores i de projecció internacional han realitzat conferències i tallers, revelant així la labor "invisible" dels artistes que treballen darrere l'animació.

La clausura d'enguany ha anat a càrrec del ponent Isaak Fernández, animador espanyol de l'equip de Walt Disney Animation Studios, que ha parlat sobre la pel·lícula 'Frozen 2' i sobre com els personatges cobren vida, generant emocions que traspassen la pantalla i captiven els espectadors.

'Frozen 2' ha compartit protagonisme amb 'Mary Poppins Returns' per Framestore, l'empresa britànica d'animació i efectes visuals que ostenta ja 3 Premis Oscar; i 'La Família Addams' per Cinesite Studios, un dels estudis d'efectes visuals per a cinema i televisió, així com d'animació de llargmetratges, de major prestigi Internacional. També s'ha comptat amb companyies com ILM studios, col·laboradors de pel·lícules com Aquaman', 'Jurassic World', 'Avengers' o 'Spider-Man', i 'El Ranchito', empresa espanyola dedicada als efectes visuals per a cinema, que han ofert aspectes més tècnics.



Estrena de 'Women at b'Ars'

A més de les conferències, enguany s'ha presentat per primera vegada el 'Women at b'Ars', un espai dirigit a les dones de la indústria de la producció de contingut digital en el que s'han discutit les barreres, tendències del sector i futurs reptes per a promoure la igualtat efectiva, la visibilitat i el reconeixement del talent de les dones que desenvolupen la seva professió en aquesta indústria. De fet, l'organització ha volgut recordar que només el 35% dels treballadors del sector són dones, segons el Llibre blanc de l'Animació.