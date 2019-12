La Fura dels Baus encén els llums de la primera Fira de Nadal del Port Vell

El Port de Barcelona ha inaugurat aquest dissabte la primera Fira de Nadal del Port Vell de Barcelona amb un espectacle de La Fura dels Baus anomenat 'Esfera humana'. L'element central ha estat una estructura esfèrica conformada per un cor de 42 acròbates de l'Institut del Teatre acompanyat per la veu de la solista Alba Fernández Cano. Durant la inauguració també hi ha hagut l'actuació musical de Salt & Soul Duo, s'han encès les llums que conformen el perfil d'un pessebre enmig del mar així com un arbre que presideix la fira amb 31 metres d'alçada i que és el més gran de Catalunya segons el Port de Barcelona. S'espera que al voltant d'un milió i mig de persones visitin la fira durant el mes que estarà en funcionament, fins el 5 de gener.

Una gran esfera conformada per acròbates ha sobrevolat suspesa en l'aire la plaça del Portal de la Pau en una al·legoria als objectius de desenvolupament sostenible i la col·laboració necessària per afrontar reptes globals com l'erradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat, la injustícia i el canvi climàtic.

L'element aigua ha fet acte de presència quan un llagut tripulat per quatre remers del Reial Club Marítim de Barcelona amb una ballarina a bord ha navegat fins al pessebre flotant situat a la làmina d'aigua de davant de la Rambla de Mar. Allà, la ballarina ha desembarcat i ha encès el naixement amb un ball artístic.

Durant els dies de la fira es podrà gaudir d'aquest espectacle juntament amb un complet programa d'animació a l'escenari de la fira ofert per entitats, associacions i escoles de música del districte de Ciutat Vella com el Taller de Músics o l'Escola del Palau de la Música, entre d'altres. El Port de Barcelona pretén donar visibilitat als moviments associatius del districte i especialment als joves talents.

Els més petits també podran gaudir d'un carrusel clàssic i d'una nòria amb vistes a tot el litoral fins al Llobregat, que se sumen a les casetes de fusta i a la zona gastronòmica que completen aquesta fira al costat del mar. Així mateix, el programa comptarà amb tallers per a infants oferts per entitats com el Club Natació Barcelona, el Reial Club Marítim o l'Associació de Veïns de la Barceloneta.

L'acte per inaugurar el primer mercat nadalenc que Barcelona té al costat del mar s'havia de celebrar el dijous passat, però es va haver de posposar per les previsions meteorològiques.