Galdric Sala i Joan Renalies perpetren un crim a la Seu en un còmic molt manresà

El bacallà a la manresana mata. I fins aquí podem llegir. Per saber-ne més cal submergir-se en les pàgines d' El crim de la Seu, que els seus autors, Josep Renalies (Manresa, 1961) i Galdric Sala (Sant Fruitós de Bages, 1970), qualifiquen de «Novel·la gràfica quaresmal manresana». Vaja, un còmic de tota la vida, amb la particularitat d'exhalar tòpics, llocs i personatges de la capital bagenca per tots els porus de les seves pàgines.

«Després de publicar la Història de Manresa explicada als infants de 30 anys o més, vam veure que no teníem prou elements per fer una segona part», explica Sala. El llibre que esmenta l'humorista gràfic de Regió7 va sortir fa dos anys i entre aquell Nadal i Sant Jordi es van despatxar la majoria dels 800 exemplars venuts fins al moment. Una xifra força alta per un producte de factura local que reclamava una segona part.

Cada pàgina de la Història era un gag sobre un ítem de l'imaginari manresà: les braves del Vicente, la Rosita de les cadires, l'ExpoBages, Pista Castell i els casaments barats al Casinet, per citar alguns exemples. El dia de la presentació, els autors van fer una crida per trobar més figures típiques i tòpiques de la ciutat, però «ens vam trobar que donava per fer-ne deu o dotze pàgines més, com a màxim», afirma Renalies.

La solució és aquest crim que es perpetra a la basílica gòtica: un còmic de mig centenar de pàgines farcidet de referències al microcosmos manresà, des del bar Pardal de la plaça Gispert fins al car-rer del Balç, de la redacció d'aquest diari –amb unes simpàtiques caricatures de Jordi Mor-ros, Gemma Sanllehí i el director Marc Marcè– a un dels personatges vintage de la memòria col·lectiva de la ciutat, el Legionario. I també és manresà l'encarregat de resoldre el misteriós cas de la mort violenta del rector de la Seu: l'escriptor Genís Sinca, «el nostre Tintín», apunten, divertits, els responsables intel·lectuals de l'homicidi.

«Quan vam treure el primer còmic, molta gent ens deia que allò que explicàvem amb humor era part de la seva vida», recorda Sala: «En el fons, i encara que sigui en to de broma, estàvem fent història perquè parlàvem de la història de la gent del carrer, la que no surt als llibres d'història. Perquè, on si no et recordaran o t'explicaran que els anys 60 es feien festes i balls a la piscina i a la Bodega Andaluza servien tres mil racions de 'berberetxos'?».

El crim de la Seu, constituït en un relat gràfic de més de quaranta pàgines, beu de la mateixa vocació de donar veu a la història menuda i de convertir Manresa en un escenari de novel·la. De fet, si no paren de rodar-s'hi productes audiovisuals, altres gèneres narratius també es poden centrar en els carrerons i en els personatges de la capital de la Catalunya Central.

Renalies i Sala s'han autoeditat aquest llibre, que inclou fins i tot un «qui és qui» perquè els joves coneguin i els adults rememorin qui era el Kojak –aquell individu de qui els anys 70 es deia que feia de xivato de la Social i, els 80, era la riota amb les seves ulleres fosques i una inconfusible gavardina–, el relleu que van tenir els magatzems de Can Jorba i el pedigrí de La Casa del Bacallà, emblemàtic establiment del carrer Sant Miquel. «Esperem que la gent s'enganxi a aquest còmic com ho va fer amb el primer», confien els autors, que abans d'aquests dos projectes es coneixien però no havien col·laborat plegats.



Dues presentacions

Galdric Sala, autor del dibuix, i Josep Renalies, àlies Rana, responsable del text, presentaran El crim de la Seu el proper divendres 13 de desembre, a les 20 h a la llibreria Parcir, acte que tindrà la presència de Genís Sinca i del director d'aquest diari, Marc Marcè. El dissabte 21, els autors parlaran del còmic a l'Abacus (12 h), en una trobada amb el públic en la qual també participarà l'humorista i dibuixant manresà Manel Fontdevila.