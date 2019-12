Mireia Arso i Oscar Bayona participen en una exposició sobre el procés català

«Ho veus i no fas res, que és molt humà, o ho veus i fas la foto». La frase la pronuncia Mireia Arso i la subscriu Oscar Bayona: els dos fotògrafs de Regió7 participen en una mostra col·lectiva que organitza l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya com a reivindicació de l'ofici després dels dies convulsos d'octubre en què l'actuació policial en resposta a les protestes contra la sentència dels presos polítics va atemptar contra el principi fonamental de la llibertat d'informació. La mostra obrirà portes dilluns i es podrà veure fins al 10 de gener.

Una quarantena de fotoreporters exhibeixen cadascun una de les moltes imatges que van prendre abans i després del 14 d'octubre en els diferents escenaris –sobretot la ciutat de Barcelona– on es va articular la reacció, en alguns casos pacífica i, en d'altres, amb incidents a la via pública, contra la presó preventiva i la posterior sanció als presos independentistes. La mostra fa una crida al dret al treball dels fotògrafs: «Condemnem totes les detencions i agressions que ha tingut el col·lectiu de periodistes i demanem que es faciliti la feina a tota la premsa per garantir el dret a la informació de la ciutadania», apunten des de l'entitat organitzadora.

La fotografia d'Arso és una instantània presa el 20 d'octubre en una manifestació antifeixista que va acabar davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa. «Hi veus una macedònia de gent: pares que acompanyen fills, gent que es fa selfies, nanos amb passamuntanyes i ciutadans que miren», el paisatge de calma tensa habitual en moltes de les concentracions convocades a la capital bagenca. «Una manifestació és un teatre, i el fotògraf és un actor més», afegeix la reportera barcelonina establerta a la Catalunya Central des de fa quinze anys.

Bayona participa amb una instantània del 30 de setembre, concretament una panoràmica de l'acte Llum i llibertat amb el qual es van il·luminar les agulles de Montserrat reclamant l'absolució dels presos. Una fotografia prèvia a la lectura de la sentència que mostra un dels rostres amables del moviment independentistes.

D'aquells dies, però, Bayona recorda la urgència amb que va haver de treballar la nit que una manifestació va acabar amb una càrrega policial i amb una estesa de contenidors cremats a la carretera de Cardona. «Quan agafes la càmera, no tens en compte si estàs en perill», apunta aquest reporter fill de Sant Cugat del Vallès.

Ambdós admeten que la tensió que s'ha viscut fins ara a Manresa o en altres punts conflictius de la Catalunya Central no es poden comparar amb el que passa a Barcelona, epicentre d'aldarulls que han acabat sovint amb ferits i detinguts. No obstant això, la feina del fotògraf no sempre és ben entesa pels protagonistes dels fets: «Encara que algú et digui que no facis una foto, tu la fas, no pots dubtar, si no dispares a temps, ja l'has perdut», apunta Bayona.

«Quan estàs en una manifestació, hi ha moments que ningú vol que siguis allà, ni els manifestants ni la policia», explica Arso: «Però tu tires endavant encara que et vulguin fer fora, els uns i els altres». Bayona afegeix que «podries arribar a bloquejar-te, com un dia en què davant d'una parada de Vox un individu em cridava que no el retratés, però la nostra feina és explicar el que està passant i no podem permetre que no ens ho deixin explicar».

A més de Mireia Arso i Oscar Bayona, els fotògrafs presents a l'exposició són Sergi Alcàzar, Gian Marco Benedetto, Cristina Calderer, Bernat Cedó, Mireia Comas, Adrià Costa, Freddy Davies, Joaquim Domingo, Enric Estévez, Daniel Ferrer, Àngel García, Isidre García, Rubén González, Santi Iglesias, Gorka Leiza, Miguel López Mallach, Gerard Martí, Marc Martí, Joan Mateu, Àngel Monlleó, Carles Palacio, Juanjo Pérez, Aram Prats, Marc Puig, Elisenda Pons, Catarina Rafaela Rodrigues, David Redondo, Aniol Resclosa, Joan Reyes, Marc Reyes, David Rico, Daniel Roca, Oriol Roura, Paula Roque, Sarai Rua, Sergi Rugrand, Dídac Salau, Àngela Silva, Pere Tordera, Pere Virgili i Zowy Voeten.