El Sarau Artesenc es retroba amb el públic

Onze colles sardanistes d'arreu de Catalunya es van citar ahir a la 36a edició del Sarau Artesenc al pavelló d'esports d'Artés. «Tot i que aquest any hi ha participat alguna colla menys que l'any passat, l'assistència de públic ha estat alta», apuntava ahir al migdia el president de l'entitat organitzadora, Josep Forcada, que afegia «pensàvem que potser, sent dissabte, -en anteriors edicions es feia en un dia festiu- podia ser més complicat, però ha anat bé».

La jornada va començar pels volts del migdia amb el Concurs de Colles Sardanistes-27a Copa del Sarau Artesenc, que va ser amenitzat per la Cobla Mil·lenària. Aquesta formació de Perpinyà s'havia estrenat al certamen en l'edició passada. La disposició del pavelló d'esports presentava un escenari a cada costat, ja a punt per a una doble audició de sardanes de la tarda. Els dansaires ocupaven el centre de la pista. Per millorar les condicions del terra i facilitar als balladors una millor comoditat, l'organització hi va instal·lar parquet. Com cada any, a més, l'entitat va oferir servei de bar i es van vendre butlletes per participar a una sèrie de sortejos que es van fer un cop acabat el concurs i just abans del lliurament de premis a les colles participants.

Després del galop d'entrada es va donar el tret de sortida a la competició. Com cada any, el músic i compositor Daniel Gasulla va escriure una peça per a l'ocasió. El programa del concurs va incloure quatre sardanes de lluïment i dues de punts lliures. Després es va donar pas a una sardana de germanor amb tots els participants. La peça escollida va ser La Paquita del castell, de Josep Farràs i Casòliva, estrenada el 2014 en memòria de Paquita Tubau i Grané, que fou membre dels Amics de la Sardana d'Artés. El programa es va tancar amb el convit del públic que vulgués a ballar una última sardana conjuntament amb els dansaires dels concurs. Tot seguit es va fer el lliurament de premis a les colles, amb la presència d'autoritats locals i comarcals.

Durant la jornada també es va fer un reconeixement a dues persones vinculades al món de la sardana i el Sarau Artesenc, traspassades darrerament. D'una banda es va homenatjar a l'artesenc Josep Vila, antic col·laborador de la festa, i es va donar un record per Ramon Mocho, informador sardanista de Terrassa.

A la tarda, la jornada va continuar amb una doble audició de sardanes i un concert. A l'hora de tancar aquesta edició era previst que l'orquestra Maravella oferís el ja tradicional ball de gala al pavelló d'esports.