El grup d'adults de MTM porta el musical «Nine» a la presó de Lledoners

Un auditori integrat per una trentena d'interns del centre penitenciari Lledoners, entre els quals l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, i l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, van veure diumenge el musical Nine, interpretat pel grup d'adults de Manresa Teatre Musical.

L'espectacle és una versió adaptada pel manresà David Pintó del musical del mateix nom amb algunes escenes que recreen la pel·lícula Otto e mezzo de Fellini, que va inspirar-lo. Hi van intervenir un total de 14 actors i actrius de l'escola d'arts escèniques manresana. Nine tracta d'un director de cinema que intenta superar una crisi creativa revisant la relació amb les diferents dones que han estat importants en la seva vida.

L'espectacle que van poder veure els presos de Lledoners no és exactament el mateix que va estrenar el grup el juny del 2019. David Bacardit, director de l'espectacle, el va adaptar a les característiques de la funció sense escenografia i amb molt pocs elements d'attrezzo i vestuari. Bacardit explicava que «hem accentuat l'actitud interpretativa per poder fer visible el que hauria de ser a l'escenari però que no hi és; igualment, els actors han hagut de saber-se fer invisibles quan, tot i ser en escena, no estaven actuant». Pablo Testa Grosbaum, director de Manresa Teatre Musical, valorava molt positivament l'experiència d'actuar a la presó «tant pel que té d'ús social de les arts escèniques com pel repte que suposa per als alumnes de l'escola haver de defensar una obra en un context en què només disposen dels propis recursos expressius i interpretatius».