Josep Pons publica «Jeux de Miroirs» de Ravel amb Javier Perianes i l'Orchestre de París

El mestre puig-reigenc Josep Pons treu a la llum el nou disc "Jeux de miroirs" amb el segell Harmonia Mundi, al capdavant de l'Orchestre de Paris i amb Javier Perianes com a solista al piano, amb qui Pons ha col·laborat estretament en diverses ocasions.

"Jeux de miroirs" se suma a la col·lecció de més de 50 projectes discogràfics de Pons que han assolit gran reputació entre la crítica i molt bona acollida entre el públic melòman. Només amb la seva faceta discogràfica, el director musical del Gran Teatre del Liceu, que desenvolupa una intensa carrera a l'estranger, ha obtingut guardons com els Grammy, Cannes Awards, Grand Prix de l'Académie Charles Cross, Diapasson d'Or, Choc de la Musique o Timbre du Platin.

Ara presenta un "joc de miralls" en el qual proposa un repte a l'oient: descobrir la immensitat de Ravel a través de la seva escriptura pianística i les versions orquestrals que el mateix compositor va escriure, sense fer-ne una translació literal, sinó esdevenint obres totalment noves que recullen l'essència de l'original. Pons i Perianes han escollit "Alborada del gracioso", "Le Tombeau de Couperin" i el "Concert en Sol major" per jugar amb la percepció sensitiva de l'oïent. La primera obra del disc, "Alborada del gracioso", es presenta en versió orquestral, i la versió pianística se situa a la darrera pista del disc. De la mateixa manera, "Le Tombeau de Couperin" se situa en segon lloc en la versió per a piano sol, i apareix per a orquestra com a penúltima peça; al mig, el "Concert en Sol Major, M. 83", brillant i alhora suggeridor. D'aquesta manera es pot apreciar la riquesa compositiva de Ravel i tots els seus matisos, en un disc original concebut conjuntament entre el mestre i el pianista.

El disc vol demostrar que no podem establir una jerarquia entre les obres per a piano i les mateixes orquestrades, sinó que es tracta de dues facetes diferents que donen com a fruit autèntiques obres mestres. El refinament dels colors i matisos que adquireixen les obres pianístiques amb l'orquestració les fan obres úniques del repertori dels millors directors, mentre que les obres per a piano gaudeixen d'una tècnica depurada i una exploració de les capacitats expressives de l'instrument difícilment superables.

Els propers 10 i 11 de gener, Josep Pons, al capdavant de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse i amb Javier Perianes com a solista, interpretarà, a la capital occitana, el "Concert per a piano en Sol major", l'"Alborada del gracioso" i la "Rapsòdia espanyola" de Ravel, així com les suites núm. 1 i 2 d'"El sombrero de tres picos" de De Falla.