Mor Marie Fredriksson, cantant de Roxette

La cantant del mític grup Roxette, Marie Fredriksson, molt famós als 80 i 90, va morir aquest dilluns als 61 anys, després d'una llarga lluita contra el càncer, segons ha informat el mitjà suec 'Exressen.se' que fa públic un comunicat de premsa de la seva agent Marie Dimberg.



"Amb gran tristesa hem d'anunciar que un dels nostres artistes més grans i estimats se'n ha anat. Marie Fredriksson va morir el matí del 9 de desembre", han publicat.



El seu company del popularíssim duo suec, Per Gessle ha assenyalat: "Tot el meu amor per tu i la teva família. Les coses mai seran el mateix".





