«Mort a les cunetes», millor espectacle de la 24a Mostra de Teatre de Barcelona

La 24a Mostra de Teatre de Barcelona ha reconegut l'obra 'Mort a les cunetes' amb el premi a millor espectacle i millor actor per a l'igualadí Joan Valentí. Dos guardons que converteixen el treball del director manresà David Pintó en el triomfador de la festa de cloenda de la 24a edició de la Mostra de Teatre celebrada aquest dilluns a la nit al Teatre del Raval.

El premi especial del jurat ha estat per a 'Elles' de La Melancòmica i la votació popular ha reconegut 'Fuga', de la companyia La Klandestina. Gemma Charines ha rebut el premi a la millor actriu per la seva interpretació a 'Poka Yoke' de Silvana Pérez Meix, i Paula Castillo s'ha endut el reconeixement com a actriu revelació per '80 anys sense ella', de la companyia Mima Teatre.

'Mort a les cunetes', de la companyia del mateix nom —integrada per David Pintó, Joan Valentí, Martí Marsal i Albert Pascual 'Pascu'—, narra la història de 'La Fossa de Can Maçana o els Fets de Súria'. Remet a l'afusellament de vuit republicans civils que van ser trets la nit del 9 de febrer de 1939 de la presó de Manresa per ser executats i la fuga d'un novè, Josep Nin, que ho va poder explicar. La fossa encara no ha estat localitzada. L'espectacle es va idear com a homenatge a totes les víctimes de la repressió franquista i des del març del 2018 ha fet gira per tot Catalunya. L'octubre del 2018 es va representar a la presó de Lledoners.

El premi especial del jurat ha estat per 'Elles', una comèdia irreverent i feminista dirigida per Mireia Casado que fa un repàs als clixés de gènere. L'acte ha estat conduit per Lloll Bertran i els premis han comptat amb un jurat format per Teresa Urroz, Àngels Castuera, Alicia Nicolás, Mar Panyella, Pep Armengol, Enric Cusí i Albert López Vivancos.