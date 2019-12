Roger Argemí representarà el català en l'Eurovisió de les llengües minoritàries

Els propers 3 i 4 d'abril de 2020, el jove artista igualadí Roger Argemí representarà la llengua catalana en el certamen musical Liet Internacional, conegut popularment com l'Eurovisió de les llengües minoritàries.

El català participarà al festival amb la cançó "La fina línia", que forma part del seu últim treball titulat "Gravetat", publicat per la discogràfica Crea Music. L'artista ha estat seleccionat entre una cinquantena de propostes i competirà amb 19 intèrprets més d'altres nacions sense Estat, cadascú cantant en la seva pròpia llengua.

El Liet International, que enguany tindrà lloc a Aabenraa (Dinamarca), està promogut pel Consell d'Europa i aquest 2020 arriba a la seva 13a edició. Després de diversos anys d'absència, el català tornarà a ser present en aquest festival que tria el seu guanyador/a través d'un jurat d'experts

Roger Argemí compta amb dos treballs discogràfics, "Un nou sentit" (2016, Crea Music) i "Gravetat" (2019, Crea Music). Ha fet duets amb el guanyador d'Eurovisió, Måns Zelmerlöw (l'artista ja suma més de 730.000 escoltes a Spotify amb el tema "Can I call you home") o el reconegut Manu Guix. També ha aparegut amb la seva cançó "Ara te'n vas" a la sèrie "Les de l'hoquei", emesa per TV3 i Netflix. A més, ha compost "Loco por sentir", la BSO oficial de la sèrie de GolTV "La empresa más loca del mundo". Paral·lelament, el compositor i productor ha fet les seves primeres incursions en el món de la composició treballant amb autors nacionals i internacionals.