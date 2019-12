Una xerrada commemorarà el 50è aniversari de mossèn Joan Serra Vilaró a Cardona

Arxiu particular

Mossèn Joan Serra al seu despatx Arxiu particular

Aquest dissabte, 14 de desembre, la cripta de l'església parroquial de Cardona acollirà una xerrada a l'entorn de la figura de Joan Serra Vilaró, sacerdot, historiador i arqueòleg, nascut a la vila ducal, del qual enguany es commemora el 50è aniversari de la seva defunció.

Fill predilecte de Cardona, fill adoptiu de Tarragona, Solsona i Bagà, i membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Real Academia de la Historia de Madrid, l'Institut d'Arqueologia de Berlín i la Pontificia Accademia Romana di Archeologia de Roma, mossèn Serra va ser una de les personalitats més destacades en l'arqueologia i la historiografia catalana de la primera meitat del segle XX. Durant la seva llarga carrera sacerdotal va exercir importants càrrecs al capdavant del Museu Diocesà de Solsona i el comissionat provincial de Monuments de Tarragona, desenvolupant una intensa activitat d'excavacions i estudis arqueològics, recollits en nombroses publicacions. També es va ocupar d'estudiar un gran nombre d'episodis de municipis catalans, preocupat sempre per recollir les fonts primàries que li permetessin reconstruir el passat amb el màxim de rigor i veracitat. Moltes de les seves publicacions continuen sent d'absoluta referència en l'actualitat, entre les quals destaquen els imprescindibles volums que va dedicar a la seva vila natal, Cardona, municipi per al qual sempre va mostrar una gran estima.

En motiu del 25è aniversari de la seva defunció, l'any 1994, el desaparegut Patronat de Museus de Cardona i el Foment Cardoní van organitzar un seguit d'actes per commemorar l'efemèride, entre els quals una exposició als baixos de l'Ajuntament i una concorreguda conferència a la vila ducal, iniciatives que es van sumar als nombrosos actes celebrats a Tarragona i a Solsona. Tanmateix, el cinquantè aniversari del seu traspàs havia passat pràcticament desapercebut fins que, a finals d'aquest novembre, es van donar a conèixer un seguit d'actes impulsats pel Departament de Cultura de la Generalitat, destinats a homenatjar la seva figura, la major part dels quals transcorreran el proper 2020.

És per això que, des de la Germandat dels Sants Màrtirs i la parròquia de Cardona, no s'ha volgut deixar passar l'ocasió de tributar un reconeixement a l'il·lustre sacerdot cardoní, l'únic que es desenvoluparà a la Catalunya Central l'any en què es compleix l'aniversari de la seva mort, motiu pel qual s'ha programat la conferència "Joan Serra i Vilaró. Cardoní i arqueòleg. Personalitat i erudició", a càrrec de l'Alfons Fígols, investigador de l'IREC i del laboratori GRAMPO de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'acte tindrà lloc a les 18.30 h i serà d'accés lliure.