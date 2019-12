El Club Capitol tancarà les seves portes després de 22 anys

El Club Capitol de Barcelona ha anunciat aquest dijous que tancarà les seves portes després de finalitzar la temporada actual perquè, segons ha explicat en un comunicat, el propietari del local no prorrogarà el contracte d'arrendament al Grup Balaña, empresa que gestiona l'espai des de 1962. Fundat com a cinema el 23 de setembre de 1926, l'espai va ser reformat a finals dels 80 per a disposar de dues sales i es va convertir en teatre el 1997. En aquests 22 anys d'activitat teatral, s'han representat prop de 14.000 funcions d'un total de 379 espectacles, sumant més de 2.700.000 espectadors. Aquest ha estat un any difícil per l'espai després que el passat 3 de juliol el teatre es va veure obligat a suspendre durant uns mesos les funcions per una inundació a l'Hotel Continental, adjacent a l'emblemàtica sala de La Rambla.

El Club Capitol 1 - Sala Pepe Rubianes, amb dades del 28 de novembre de 1997 a l'1 de desembre de 2019, va programar 253 espectacles, amb 6.849 funcions i 1.776.565 d'espectadors. Mentre que al Club Capitol 2, amb dades des del 25 de desembre de 1998, es van realitzar 126 espectacles amb 6.971 funcions i 984.791 espectadors.

En aquest context, Amics de La Rambla va demanar a finals de juliol a l'Ajuntament i als partits municipals que vetllessin per la continuïtat de l'activitat cultural del Club Capitol. Van mostrar en aquell moment la seva "preocupació per la pèrdua que suposaria el tancament d'un dels establiments culturals més emblemàtics del passeig i el seu possible canvi d'activat".