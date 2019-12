Jaume Piquet presenta la novel·la «Carole o el forat quàntic de l'amor»

El psicòleg i escriptor Jaume Piquet (Barcelona, 1967), que viu a Manresa des de fa dues dècades, presentarà demà el llibre Carole o el forat quàntic de l'amor, guardonat amb el Premi de Narrativa Ciutat de Carlet, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de la capital bagenca. La trobada, oberta a tothom, tindrà lloc a les 19 h i permetrà al públic conèixer de primera mà les interioritats d'una obra guardonada amb 1.500 euros i la publicació en el segell alzireny Neopàtria.

«La novel·la parla del desig i de l'amor, del fet que, com més desitges una persona, més traves et trobes en el camí», apunta Piquet: «El desig és turbulència perquè genera por i joia». La protagonista «és la Carole, una noia jove que arriba a Barcelona per estudiar i vol deslliurar-se del seu passat. Dins seu, però, hi batega una contradicció: fer-se gran o quedar-se atrapada en les seves pors».

En la seva primera novel·la publicada, Piquet aborda qüestions com la iniciació a la vida adulta i els estigmes de les malalties mentals. «La Carole representa l'ànima humana», apunta l'autor: «La seva és la història d'una recerca personal».

Jaume Piquet va ser fa uns anys un dels fundadors de Totlletres, un grup d'escriptura que va arribar a publicar més d'un recull de contes. Fa quatre anys, l'autor va publicar Miracle del vers, una obra en clau poètica.