La memòria ha de combatre la violència verbal

? La conferència que va impartir Donatella Di Cesare recentment a Manresa va acabar amb una advertència: «La memòria ens hauria d'ensenyar que en el passat la violència verbal va contribuir de manera decisiva en el genocidi». Una frase final per donar un toc d'atenció al fenomen de «l'odi vehiculat per canals polítics i institucionals, precisament aquells que haurien de mostrar més responsabilitat en el discurs públic». La reconeguda pensadora italiana va alertar de les noves formes de racisme i va assegurar que «una democràcia no es pot confondre amb una etnocràcia»