David Nel·lo guanya el 60è Sant Jordi amb la novel·la «Les amistats traïdes»

L'escriptor David Nel·lo (Barcelona, 1959) és el 60è Premi Sant Jordi, amb la novel·la Les amistats traïdes, un guardó que va rebre anit en la 69a Nit de Santa Llúcia, organitzada per Òmnium Cultural i que enguany es va celebrar al teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet. Carlota Gurt (Barcelona, 1976) va ser la guanyadora del 22è Mercè Rodoreda de contes i narracions per Cavalcarem tota la nit; Lluís Calvo (Saragossa, 1963), el 61è Premi Carles Riba de poesia per L'espai profund; Lluís Prats (Terrassa, 1966), el 57è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies per Estimat monstre, i Toni Mata (Sabadell, 1982), el 46è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil per Nascuts per ser Breus.

David Nel·lo, autor d'una quarantena de títols, es va endur els 60.000 euros del Sant Jordi per una història protagonitzada per Sebastià Togores, un traductor literari. Enciclopèdia publicarà el llibre, amb coedició amb Òmnium Cultural, el 12 de febrer. Després de la mort del seu pare, Sebastià Togores se'n va a Suïssa a fer una estada en una residència de traductors. Allí es trobarà el popular escriptor Bachtel, qui va desaparèixer de la circulació feia anys. En una altra època, havia estat un amic íntim de la família de Togores, especialment del seu pare. Bachtel li narrarà la història de la seva vida i el motiu de la seva fugida. Hi ha dos punts importants al llibre que són la nit de l'intent de cop d'estat del 23-F del 81 i més de 10 anys després, a la Barcelona del 92. «No és una novel·la amb contingut polític, però els seus personatges no viuen en una bombolla sinó que es veuen afectats per aquest rerefons de la història», explicava ahir el flamant guanyador.

Segons Nel·lo, la presència del tema de la traducció neix de la seva pròpia experiència: «Vaig començar com a escriptor i la traducció va venir més tard, però hi ha elements de la vida del traductor que són curiosos i obsessius». Està convençut que si no hagués fet traducció «escriuria pitjor», és una feina que «t'esmola la llengua». I va qualificar el protagonista com un personatge egocèntric.

? Cavalcarem tota la nit de Carlota Gurt va guanyar el Mercè Rodoreda de contes i narracions, un premi dotat amb 6.000 euros amb uns relats que, segons l'autora, són units per un nexe: «La idea que tots tenim a dins uns murs de contenció en el moment de relacionar-nos». Proa publicarà el llibre el febrer del 2020.

? L'espai profund de Lluís Calvo va rebre els 3.000 euros del 61è Premi Carles Riba de poesia. L'autor va explicar que buscava «el poema concís amb imatges molt potents amb finals que han de deixar sense respiració». Com a temes, va desgranar, la llibertat, l'amor, el pas del temps, la trinitat entre el somni, la divinitat i la ter-ra, així com l'espiritualitat. La col·lecció «Els Llibres de l'Óssa menor», d'Edicions Proa, publicarà el llibre també el febrer.

?«És una novel·la d'aprenentatge tractada amb amabilitat, que també retrata que la solitud davant problemes com l'assetjament escolar se soluciona amb la unió i la força». Així definia ahir Lluís Prats Estimat monstre, l'obra que el va fer guanyar el 57è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a nois i noies, dotat amb 6.000 euros i que La Galera publicarà el 19 de març.

?El 46è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, dotat amb 6.000 euros, se'l va endur Toni Mata per Nascuts per ser Breus, una obra que també publicarà La Galera el 19 de març. El llibre és una distòpia que es planteja com a única forma de controlar la sobrepoblació mundial, llaurar suburbis sencers amb els seus habitants inclosos. Mata ha explicat que és una novel·la cruel en què buscava encoratjar molt i transmetre la idea als lectors joves que cal revoltar-se davant les injustícies.